Haberler Yaşam Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, ücretli mi? İşte Millet Bahçesi Bir Fidan Da Benim kampanyası ayrıntıları

Giriş Tarihi: 29.05.2022 21:09 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 21:12

Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüşmesiyle beraber ağaçlandırma çalışmaları için "Bir Fidan Da Benim" kampanyası başlatıldı. Bu noktada "Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, ücretli mi, ne kadar, kaç TL?" gibi sorular yanıt arıyor. Bugün Fetih kutlamaları ile beraber açılan Millet Bahçesi'ne vatandaşlar kendi isimleriyle ağaç dikimini destekleyebilecek ve bu tamamen ücretsiz olacak. Peki, Millet Bahçesi Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır, ücretli mi? İşte tüm bu sorularının yanıtları ile kampanya detayları...