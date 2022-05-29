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Haberler Yaşam Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, ücretli mi? İşte Millet Bahçesi Bir Fidan Da Benim kampanyası ayrıntıları
Giriş Tarihi: 29.05.2022 21:09 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 21:12

Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, ücretli mi? İşte Millet Bahçesi Bir Fidan Da Benim kampanyası ayrıntıları

Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüşmesiyle beraber ağaçlandırma çalışmaları için "Bir Fidan Da Benim" kampanyası başlatıldı. Bu noktada "Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, ücretli mi, ne kadar, kaç TL?" gibi sorular yanıt arıyor. Bugün Fetih kutlamaları ile beraber açılan Millet Bahçesi'ne vatandaşlar kendi isimleriyle ağaç dikimini destekleyebilecek ve bu tamamen ücretsiz olacak. Peki, Millet Bahçesi Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır, ücretli mi? İşte tüm bu sorularının yanıtları ile kampanya detayları...

Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, ücretli mi? İşte Millet Bahçesi Bir Fidan Da Benim kampanyası ayrıntıları

Millet Bahçesi Bir Fidan Da Benim kampanyasına yoğun ilgi var. Atatürk Havalimanı'nın ağaçlandırılarak Millet Bahçesi'ne dönüştüğü projede vatandaşların dikilen ağaçlara kendi isimleriyle destek olabilmeleri için bir kampanya başlatıldı. "Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, ücretli mi, ne kadar, kaç TL?" gibi sorular bu noktada yanıt arıyor. İşte Bir Fidan Da Benim kampanyasına dair merak edilen tüm detaylar...

Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, ücretli mi? İşte Millet Bahçesi Bir Fidan Da Benim kampanyası ayrıntıları

BİR FİDAN DA BENİM KAMPANYASI NEDİR?

Bir Fidan Da Benim kampanyası için vatandaşlar aşağıda yer alan linke isimlerini girerek kendi adlarına fidan dikimi gerçekleştirebilirler. Bu kampanyadan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

BİR FİDAN DA BENİM KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

FİDAN DİKİM TÖRENİ İÇİN ÖRNEK BAHÇE OLUŞTURULDU

Fetih kutlamalarının ardından fidan dikimi töreninin yapılacağı Millet Bahçesi'nde de örnek bir bahçe oluşturuldu. Fethin yıl dönümünü simgelemek amacıyla alana 569 tane fidan dikildi.

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Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, ücretli mi? İşte Millet Bahçesi Bir Fidan Da Benim kampanyası ayrıntıları

Bahçede temsili bisiklet ve yürüyüş alanları ve çardak bulunuyor. Bahçede 350 yıllık zeytin ağacı ve 40-50 yıllık ağaçlar da yer alıyor. İşçiler fidan dikim töreni için alanı temizlemeye, çiçekleri ve toprağı düzenlemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'na yapılacak ve 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilmesi planlanıyor.

Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, ücretli mi? İşte Millet Bahçesi Bir Fidan Da Benim kampanyası ayrıntıları

İLK ETABININ 2023 MAYIS'INDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Millet Bahçesi'nde tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları yapılacak.

Bir Fidan Da Benim kampanyası nedir, ücretli mi? İşte Millet Bahçesi Bir Fidan Da Benim kampanyası ayrıntıları

Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek ve bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar ve sergiler düzenlenecek. Gençler için yazılım üretecekleri bilim merkezi oluşturulacak. Olası bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı da yine burası olacak. İlk etabın 2023 Mayıs'ında açılması planlanıyor.

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