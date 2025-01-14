BİR GECE MASALI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Süreyya'yı ikna etmeye çalışırken bir yandan da Canfeza'nın bunu duymaması için onu evden uzaklaştırır. Ancak Canfeza'dan bir gece bile ayrı kalamayan Mahir'i Kürşat'ın evinde zorlu bir gece beklemektedir.

Mahir'in Canfeza'ya dükkan sürprizi ve aralarında giderek derinleşen bağla birlikte baş başa bir gece geçirme planları ise şoke eden sırlara ve istenmeyen misafirlere gebedir.