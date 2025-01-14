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BİR GECE MASALI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
23:43
BİR GECE MASALI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, 18. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de izleyicileriyle buluştu. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un üstlendiği dizi, izleyicilerine sunduğu etkileyici hikaye ve güçlü performanslarla büyük ilgi görüyor. Reytinglerdeki başarısı da gözle görülür şekilde artan dizi, her yeni bölümde merak uyandırmaya devam ediyor. Peki, Bir Gece Masalı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?