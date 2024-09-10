BİR GECE MASALI 2. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle HD, tek parça

Giriş Tarihi: 10.09.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
20:14
Bir Gece Masalı 2. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan yapımın başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yer alıyor. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşkları her hafta salı günü milyonları ekran başına kilitliyor. İşte, Bir Gece Masalı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz ekranı ve yeni bölümden detaylar...