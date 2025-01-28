Bir Gece Masalı 20. bölüm fragman heyecanı! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afet bir yandan evliliğini kurtarmak için Mahir'den aldığı tüyoları uygularken; eve gelen yılbaşı videosu onun eline geçer. Babaannesine çok kızan Mahir, şimdi ona yardım etmek zorunda kalacaktır.

Canfeza ve Kürşat arasındaki ilişki ise neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Kürşat'ın durumuna üzülen Mahir, Canfeza'ya gerçekleri söylemeye karar verir.