Haberler
Yaşam
Bir Gece Masalı 20. bölüm fragman heyecanı! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
22:54
Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. 19. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen yapım için gelecek bölümde neler olacak sorusu yanıt aramaya başladı. ATV'nin en çok izlenen dizisi Bir Gece Masalı'nın son bölümünde "Afet bir yandan evliliğini kurtarmak için uğraşırken, Mahir'den aldığı tüyoları uygulamaya devam eder." Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?