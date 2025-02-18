BİR GECE MASALI 22.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi

Öte taraftan Lord'u bulmayı kafasına koyan Raşit, Savaş'ın yardımıyla korkunç bir ölüm kalım oyunu kurar. Bu oyunun sonunda ya Raşit ölecektir ya Lord. Mahir ve Canfeza'nın kendilerine kurulan tuzaktan habersiz baş başa bir gece geçirmek için gittikleri dağ evinde birbirlerine ve geçmişlerine dair paylaştıkları derin anılar ve hediyeler ise sadece bedenlerin değil ruhların da bir araya geldiği o gece; karanlık bir sabaha gebedir.