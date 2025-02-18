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BİR GECE MASALI 22.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
17:56
BİR GECE MASALI 22.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi
ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı 22. bölüm izle araştırmaları başladı. Başrollerinde Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Çoşkun'un yer aldığı dizide Mahir ve Canfeza'nın aşkı izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeni bölümde Mahir ve Canfeza'nın kendilerine kurulan tuzaktan habersiz baş başa bir gece geçirmek için gittikleri dağ evindedirler. İkili o orada karanlık bir gece geçirecektir. Peki Mahir ve Canfeza ne yapacak? İşte 18 Şubat Salı ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi tek parça, kesintisiz