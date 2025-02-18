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Haberler Yaşam BİR GECE MASALI 22.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 17:56 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:56

BİR GECE MASALI 22.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı 22. bölüm izle araştırmaları başladı. Başrollerinde Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Çoşkun'un yer aldığı dizide Mahir ve Canfeza'nın aşkı izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeni bölümde Mahir ve Canfeza'nın kendilerine kurulan tuzaktan habersiz baş başa bir gece geçirmek için gittikleri dağ evindedirler. İkili o orada karanlık bir gece geçirecektir. Peki Mahir ve Canfeza ne yapacak? İşte 18 Şubat Salı ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi tek parça, kesintisiz

BİR GECE MASALI 22.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı 22. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Lord'u bulmayı kafasına koyan Raşit, Savaş'ın yardımıyla korkunç bir ölüm kalım oyunu kurar. Peki Raşit bundan sonra ne yapacak? İşte Bir Gece Masalı son bölüm izle, full HD, kesintisiz

BİR GECE MASALI 22.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi

BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM İZLE

Bir Gece Masalı dizisi 22. bölümüyle ekranlara geliyor.

İşte, yeni bölüm izleme linki;

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BİR GECE MASALI 22.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

"Kimsenin, hiçbir şeyin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim…"

"Ruhların Buluşması"

Canfeza'nın kendisine yapacağı doğum günü sürprizinden endişe eden Mahir, hem doğum günü hem de sevgililer günü için Canfeza ile birlikte bir plan yapmayı teklif eder.

BİR GECE MASALI 22.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi

Öte taraftan Lord'u bulmayı kafasına koyan Raşit, Savaş'ın yardımıyla korkunç bir ölüm kalım oyunu kurar. Bu oyunun sonunda ya Raşit ölecektir ya Lord. Mahir ve Canfeza'nın kendilerine kurulan tuzaktan habersiz baş başa bir gece geçirmek için gittikleri dağ evinde birbirlerine ve geçmişlerine dair paylaştıkları derin anılar ve hediyeler ise sadece bedenlerin değil ruhların da bir araya geldiği o gece; karanlık bir sabaha gebedir.

BİR GECE MASALI 22.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi
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