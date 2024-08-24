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Giriş Tarihi: 24.08.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:55

Bir Gece Masalı dizisi ATV'de başlıyor! Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

ATV yeni sezona oldukça iddialı bir yapımla başlıyor. Eylül ayının ilk günlerinde 1. bölümü ile ekranlarda yerini alacak yapımın başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz yer alıyor. Bir Gece Masalı dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusu ile dizi takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Yönetmen Emre Kabakuşak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi müthiş bir aşk hikayesine odaklanıyor. Peki, yeni dizi nerede çekiliyor, ne zaman başlıyor?

Bir Gece Masalı dizisi ATV’de başlıyor! Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri diziye dair en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesi ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanan yapım her Salı günü ekranlarda olacak. Gözler ATV ekranlarına döndü. Peki; Bir Gece Masalı dizi konusu nedir, nerede çekiliyor?

Bir Gece Masalı dizisi ATV’de başlıyor! Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

BİR GECE MASALI BAŞLIYOR!

ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı 1. bölüm 3 Eylül Salı günü ekranlarda olacak. Fragmanıyla heyecan yaratan yapımın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryoyu Eda Tezcan kaleme alıyor.

İşte, diziye dair merak edilenler...

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Bir Gece Masalı dizisi ATV’de başlıyor! Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

BİR GECE MASALI KONUSU

Dizi Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşk öyküsünü ekranlara taşıyor.

Bir Gece Masalı dizisi ATV’de başlıyor! Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

Burak Deniz'in canlandırdığı komiser Mahir ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Yörük kızı Canfeza arasındaki imkansız aşk, yeni tanıtımda öne çıkarken; dizi sürükleyici atmosferi ve derinlikli karakterleri ile beğeni topladı.

Bir Gece Masalı dizisi ATV’de başlıyor! Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

BİR GECE MASALI OYUNCULARI ve KARAKTERLERİ

Burak Deniz: Mahir Yılmaz | Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun: Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Gürkan Uygun: Kürşat Kilimci | Denizli'nin zenginlerinden. İş adamı kimliğinin arkasında kanunsuz işler yapan bir adam.

Mesut Akusta: Raşit Kara | Denizli organize şube başkomiseri. Mahir'in manevi amcası. Dostu.

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