Giriş Tarihi: 24.08.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
16:55
Bir Gece Masalı dizisi ATV'de başlıyor! Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?
ATV yeni sezona oldukça iddialı bir yapımla başlıyor. Eylül ayının ilk günlerinde 1. bölümü ile ekranlarda yerini alacak yapımın başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz yer alıyor. Bir Gece Masalı dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusu ile dizi takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Yönetmen Emre Kabakuşak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi müthiş bir aşk hikayesine odaklanıyor. Peki, yeni dizi nerede çekiliyor, ne zaman başlıyor?