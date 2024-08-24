Bir Gece Masalı dizisi ATV’de başlıyor! Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri diziye dair en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesi ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanan yapım her Salı günü ekranlarda olacak. Gözler ATV ekranlarına döndü. Peki; Bir Gece Masalı dizi konusu nedir, nerede çekiliyor?