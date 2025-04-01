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Haberler Yaşam Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan Salı ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.04.2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 17:50

Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan Salı ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

Her hafta salı günü izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı yapım 28. bölüm ile bekleniyor. Konuyla ilgili 1 Nisan 2025 ATV yayın akışı programı kontrol ediliyor. Peki; Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?

Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan Salı ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

Bir Gece Masalı bu akşam var mı sorusu takip ediliyor. Dizinin takipçileri ekran başında dizi saatinde hangi programın yayında olacağını araştırıyor. ATV yayın akışı listesi konuyla ilgili soruların cevap bulduğu yer. İşte, Bir Gece Masalı yeni bölüm tarihi...

Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan Salı ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her hafta salı günü ekranlara gelen Bir Gece Masalı 28. bölüm bu akşam bayram dolayısıyla ekranlarda olmayacak.

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Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan Salı ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

ATV YAYIN AKIŞI 1 NİSAN SALI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Kaçış Planı / Yabancı Sinema
01:50 Kardelenler
05:00 Hercai

Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan Salı ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Gece Masalı 28. bölümün haftaya 8 Nisan tarihinde yayımlanması bekleniyor.

Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan Salı ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?