Haberler
Yaşam
Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan Salı ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.04.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
17:50
Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan Salı ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?
Her hafta salı günü izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı yapım 28. bölüm ile bekleniyor. Konuyla ilgili 1 Nisan 2025 ATV yayın akışı programı kontrol ediliyor. Peki; Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?