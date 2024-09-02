Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri: ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı konusu nedir, nerede çekiliyor?

Bir Gece Masalı konusu ile dikkat çekiyor. Her hafta salı günü izleyenleri ekran başına kilitleyecek yapımda heyecan dorukta olacak. İmkansız bir aşk hikayesine odaklanacak yapım görsel şölen sunan sahneleri, dizi müzikleri ve kadrosu ile sezona damgasını vuracak. Peki; Bir Gece Masalı oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?