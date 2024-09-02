Giriş Tarihi: 02.09.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
23:00
Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri: ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı konusu nedir, nerede çekiliyor?
ATV'nin yeni dizisi yayın hayatına başlıyor. 3 Eylül günü izleyicisi ile buluşacak, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayesiyle dikkat çeken yapım gündemde. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in paylaştığı iddialı dizi fragmanlarıyla ses getirdi. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu yapım her Salı günü izleyici karşısında olmaya hazırlanıyor. Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri en çok araştırılanlar arasında. Peki; Bir Gece Masalı konusu nedir, nerede çekiliyor?