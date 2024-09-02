Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 02.09.2024 22:58 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 23:00

Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri: ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı konusu nedir, nerede çekiliyor?

ATV'nin yeni dizisi yayın hayatına başlıyor. 3 Eylül günü izleyicisi ile buluşacak, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayesiyle dikkat çeken yapım gündemde. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in paylaştığı iddialı dizi fragmanlarıyla ses getirdi. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu yapım her Salı günü izleyici karşısında olmaya hazırlanıyor. Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri en çok araştırılanlar arasında. Peki; Bir Gece Masalı konusu nedir, nerede çekiliyor?

Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri: ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı konusu nedir, nerede çekiliyor?

Bir Gece Masalı konusu ile dikkat çekiyor. Her hafta salı günü izleyenleri ekran başına kilitleyecek yapımda heyecan dorukta olacak. İmkansız bir aşk hikayesine odaklanacak yapım görsel şölen sunan sahneleri, dizi müzikleri ve kadrosu ile sezona damgasını vuracak. Peki; Bir Gece Masalı oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri: ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı konusu nedir, nerede çekiliyor?

BİR GECE MASALI İLK BÖLÜM BUGÜN!

ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı 1. bölüm 3 Eylül Salı günü ekranlarda olacak. Fragmanıyla heyecan yaratan yapımın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryoyu Eda Tezcan kaleme alıyor.

İşte, diziye dair merak edilenler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri: ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı konusu nedir, nerede çekiliyor?

BİR GECE MASALI KONUSU

Dizi Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşk öyküsünü ekranlara taşıyor.

Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri: ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı konusu nedir, nerede çekiliyor?

Burak Deniz'in canlandırdığı komiser Mahir ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Yörük kızı Canfeza arasındaki imkansız aşk, yeni tanıtımda öne çıkarken; dizi sürükleyici atmosferi ve derinlikli karakterleri ile beğeni topladı.

Bir Gece Masalı oyuncuları ve karakterleri: ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı konusu nedir, nerede çekiliyor?

BİR GECE MASALI OYUNCULARI ve KARAKTERLERİ

Burak Deniz: Mahir Yılmaz | Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun: Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Gürkan Uygun: Kürşat Kilimci | Denizli'nin zenginlerinden. İş adamı kimliğinin arkasında kanunsuz işler yapan bir adam.

Mesut Akusta: Raşit Kara | Denizli organize şube başkomiseri. Mahir'in manevi amcası. Dostu.

SON DAKİKA