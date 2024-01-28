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Haberler Yaşam Bir kez tüketen alzheimer riskini sıfırlıyor! Bu besin unutkanlık ve halsizliğin doğal ilacı
Giriş Tarihi: 28.01.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 10:49

Bir kez tüketen alzheimer riskini sıfırlıyor! Bu besin unutkanlık ve halsizliğin doğal ilacı

Gün içinde hissedilen unutkanlık, halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetlerin temelinde düzensiz beslenme yer alıyor. Uzmanlar, sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturarak unutkanlık başta olmak üzere birçok hastalığın önüne geçilebileceğini belirtiyor. Bilişsel fonksiyonları geliştiren besinler aynı zamanda alzheimer hastalığına karşı da koruyor. Peki, hangi besinler bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor. İşte beyin hücrelerini yenileyen besinler...

Bir kez tüketen alzheimer riskini sıfırlıyor! Bu besin unutkanlık ve halsizliğin doğal ilacı

CEVİZ:

Ceviz, omega-3 yağ asitleri ve antioksidan bakımından oldukça zengindir. Cevizin içerisinde yer alan vitamin ve mineraller,bilişsel fonksiyonların gelişmesinde etkilidir. Uzmanlar, günde 2 ceviz tüketenlerin hafızalarının tüketmeyenlere oranla daha iyi olduğunu belirtiyor.

Bir kez tüketen alzheimer riskini sıfırlıyor! Bu besin unutkanlık ve halsizliğin doğal ilacı

YABAN MERSİNİ:

Yaban mersini başta olmak üzere mor renkli meyveler, antioksidan bakımından oldukça zengindir. Beyin fonksiyonlarını destekleyen, unutkanlığı bitiren yaban mersini özellikle hamilelikte tüketildiğinde bebeğin bilişsel fonksiyonlarının gelişmesini sağlıyor.

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Bir kez tüketen alzheimer riskini sıfırlıyor! Bu besin unutkanlık ve halsizliğin doğal ilacı

BROKOLİ:

Brokoli, içerdiği C vitamini sayesinde özellikle kış aylarında tüketildiğinde gribal enfeksiyondan koruyor. Brokolinin içerisindeki biyoaktif bileşenler, zihinsel gerilemeyi durduruyor. Beyin ve sinir dokusunun iyileşmesini sağlıyor.

Bir kez tüketen alzheimer riskini sıfırlıyor! Bu besin unutkanlık ve halsizliğin doğal ilacı

BALIK:

Somon, alabalık ve sardalya gibi balıklar bol miktarda omega-3 yağ asidi içeriyor. Beyin sağlığını iyileştiren omega-3 yağ asitleri aynı zamanda bağışıklığı güçlendiriyor.

Bir kez tüketen alzheimer riskini sıfırlıyor! Bu besin unutkanlık ve halsizliğin doğal ilacı

KETEN TOHUMU:

Sağlıklı yağlar içeren keten tohumu, beyin fonksiyonlarını iyileştirici özelliğe sahiptir. Günlük hayatta ortaya çıkan unutkanlık, halsizlik gibi şikayetlerin ortadan kalkmasını sağlar. Yapılan çalışmalar, keten tohumunun düzenli tüketildiğinde alzheimer hastalığına karşı koruduğunu göstermiştir.

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