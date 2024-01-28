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Bir kez tüketen alzheimer riskini sıfırlıyor! Bu besin unutkanlık ve halsizliğin doğal ilacı
Giriş Tarihi: 28.01.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
10:49
Bir kez tüketen alzheimer riskini sıfırlıyor! Bu besin unutkanlık ve halsizliğin doğal ilacı
Gün içinde hissedilen unutkanlık, halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetlerin temelinde düzensiz beslenme yer alıyor. Uzmanlar, sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturarak unutkanlık başta olmak üzere birçok hastalığın önüne geçilebileceğini belirtiyor. Bilişsel fonksiyonları geliştiren besinler aynı zamanda alzheimer hastalığına karşı da koruyor. Peki, hangi besinler bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor. İşte beyin hücrelerini yenileyen besinler...