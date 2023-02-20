Ümran ise Cemil'in kendisini tehdit etmesini artık kaldıramıyordur. Onun için çok özel bir bitki bulur ve yaprağından çıkan özle onu gün be gün zehirlemeye başlar. Güneş'in dans gösterisi Dila'nın müdahalesiyle Güneş'e zehir olur.