ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı dizinin 20 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan 22. Bölümünde, Dila yanında Güneş'le uçurum kenarındayken bu gösteriyi Elif için hazırladığını söyler ve izlemek için tek başına gelmesini ister. Uçurumdan düşen Elif ve Dila'nın akıbeti ise mera konusu. Dizinin sıkı takipçileri, ATV dizi izle ekranı ile Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…