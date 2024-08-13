Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
16:41
Bir Yeşilçam Klasiği: DOLAP BEYGİRİ bu akşam ekranlarda! Dolap Beygiri konusu ne, oyuncuları kim?
Atıf Yılmaz imzalı 1982 yapımlı Türk filmi Dolap Beygiri bu akşam ekranlarda sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu Suphi Tekniker ve Atıf Yılmaz'ın birlikte yazdığı film bu akşam Show TV'de ekranlara geliyor. Dürüst bir memur olan Ali'nin İstanbul'a tayininin çıkmasıyla yaşadığı olayların işlendiği filmin oyuncu kadrosunda ünlü oyuncular boy gösteriyor. Peki, Dolap Beygiri filminin konusu ne, oyuncuları kimler?