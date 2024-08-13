Bir Yeşilçam Klasiği: DOLAP BEYGİRİ bu akşam ekranlarda! Dolap Beygiri konusu ne, oyuncuları kim?

DOLAP BEYGİRİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ali, memurluğa başladığı andan itibaren rüşvet alanlara karşı durarak dürüst bir tutum sergilemiştir. İstanbul'a tayini çıkınca, ablası Hacer ve eniştesi Yakup'un yanına taşınır. Yakup'un yeğeni Ayşe de onlarla birlikte yaşamaktadır. Yusuf, cami yapılması için toplanan paraları alıp kaçınca, Ayşe ve Ali evde yalnız kalır.