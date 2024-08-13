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Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:41

Bir Yeşilçam Klasiği: DOLAP BEYGİRİ bu akşam ekranlarda! Dolap Beygiri konusu ne, oyuncuları kim?

Atıf Yılmaz imzalı 1982 yapımlı Türk filmi Dolap Beygiri bu akşam ekranlarda sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu Suphi Tekniker ve Atıf Yılmaz'ın birlikte yazdığı film bu akşam Show TV'de ekranlara geliyor. Dürüst bir memur olan Ali'nin İstanbul'a tayininin çıkmasıyla yaşadığı olayların işlendiği filmin oyuncu kadrosunda ünlü oyuncular boy gösteriyor. Peki, Dolap Beygiri filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Bir Yeşilçam Klasiği: DOLAP BEYGİRİ bu akşam ekranlarda! Dolap Beygiri konusu ne, oyuncuları kim?

13. Ağustos 2024 21:45'de Show TV ekranlarında Türk sinemaseverlerle buluşacak Dolap Beygiri bir Yeşilçam klasiği. Başrollerini İlyas Salman ve Şener Şen'in paylaştığı film, konusuyla dikkatleri çekiyor. Dram-komedi kategorilerinde bulunan filmin oyuncu kadrosuysa büyük tiyatro oyuncularını da barındırıyor.

Bir Yeşilçam Klasiği: DOLAP BEYGİRİ bu akşam ekranlarda! Dolap Beygiri konusu ne, oyuncuları kim?

DOLAP BEYGİRİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ali, memurluğa başladığı andan itibaren rüşvet alanlara karşı durarak dürüst bir tutum sergilemiştir. İstanbul'a tayini çıkınca, ablası Hacer ve eniştesi Yakup'un yanına taşınır. Yakup'un yeğeni Ayşe de onlarla birlikte yaşamaktadır. Yusuf, cami yapılması için toplanan paraları alıp kaçınca, Ayşe ve Ali evde yalnız kalır.

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Bir Yeşilçam Klasiği: DOLAP BEYGİRİ bu akşam ekranlarda! Dolap Beygiri konusu ne, oyuncuları kim?

Birbirlerinden ayrılmak istemeyen Ali ve Ayşe evlenir. Ancak, Ali'nin iş yerindeki memurların rüşvet almasını engelleme çabası, onun işten kovulmasına neden olur. Bu durumun ardından, Ali ve Ayşe çareyi köye dönmekte bulurlar.

Bir Yeşilçam Klasiği: DOLAP BEYGİRİ bu akşam ekranlarda! Dolap Beygiri konusu ne, oyuncuları kim?

DOLAP BEYGİRİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
İlyas Salman - Ali
Şener Şen - Yakup
Yaprak Özdemiroğlu - Ayşe
Ayşen Gruda - Hacer
Şevket Altuğ - Müdür
İhsan Yüce - Emekli memur

Bir Yeşilçam Klasiği: DOLAP BEYGİRİ bu akşam ekranlarda! Dolap Beygiri konusu ne, oyuncuları kim?

Altan Erkekli
Ekrem Dümer
Yusuf Çağatay - Memur
Nuri Tuğ - Haydar
Ali Yalaz - Rıfkı
Yaşar Şener

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