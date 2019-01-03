Kamuoyunda yer alan açıklamaların bilimsel hatalar içerdiğini iddia eden Sözen, "Bunlar öylesine bilimsel hatalar ki bir bakıma yunus düşmanlığı ortaya çıkaracak ve balıkçıları bunları öldürmeye sevk edecek tarzda açıklamalar. Açıklamada, 'Yunuslar günde 70 kilogram hamsi tüketirler ve insanların yemesi gereken hamsiyi yunuslar tüketiyor. Bunların Karadeniz'deki sayısı çok fazla çoğaldı. Bu yüzden bunların planlı bir şekilde avlanması gerekir.' diye söyleniyordu." dedi.