Bir Zamanlar İstanbul 15. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle!

Ali serbest kalır kalmaz Bekir'in ölümünün ardındaki gizemi çözmek için harekete geçer ama gerçeklere ulaşmak yetersiz deliller, korkudan susan tanıklarla hiç kolay değildir. Çetin ve Tahir, Ali'nin araştırmalarını yakından takip ederek onu susturma planları yapar. Ali'yi yeni tehlikeler bekler. Üstelik Seher ile arasında büyük bir uçurum oluşmuştur. Seher, Ali'nin babasına duyduğu şüphe nedeniyle hayal kırıklığı yaşar ve güveni yerle bir olur. Yüzük artık parmağında taşıyabileceği bir sembol değildir o nedenle Ali'ye geri verir ve bambaşka bir hayata adım atmak ister.