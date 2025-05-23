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Bir Zamanlar İstanbul 15. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
18:04
Bir Zamanlar İstanbul 15. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle!
Bir Zamanlar İstanbul 15. bölümüyle ekrana geliyor. TRT 1'de her Cuma ekrana gelen yapımın bu haftaki bölümü merakla bekleniyor. Final için geri sayım yapan dizinin 15. bölümünde "Ali, Çetin'in "Ali beni itti!" demesiyle suçlu ilan edilir ve doğrudan nezarete alınır. Burada Tahir'in uyguladığı şiddet, olayın ardında başka hesapların döndüğünü düşündürür." İşte, Bir Zamanlar İstanbul 15. Bölüm izlemek isteyenler için detaylar...