Birçoğu hala keşfedilmedi! Yapay zeka hazırladı: İşte Türkiye’nin en güzel ilçeleri listesi

Türkiye'nin en güzel ilçeleri belli oldu. Yapay zeka tarafından hazırlanan listede, ilçelerin tarihi dokusu, kültürel çeşitliliği gibi maddeler dikkate alındı. Listede 21 ilçe yer aldı. Peki sizce Türkiye'nin en güzel ilçesi hangisi? İşte o liste...