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Bitlis bayram namazı saati! 2025 Bitlis'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
21:30
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, milyonlarca Müslüman, manevi huzur ve coşku içinde Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Mübarek ay boyunca tutulan oruçların ardından gelen bayram, sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği özel bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Bayramın en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, camilerde saf tutan yüz binlerce kişinin katılımıyla, kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde kılınırken aynı zamanda Müslümanların bir araya gelerek dualar ettiği, barış ve huzur dileklerinde bulunduğu anlamlı bir ibadet olarak da büyük önem taşır. Peki, Bitlis'te Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Bitlis bayram namazı saati...