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Giriş Tarihi: 28.03.2025 21:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:30

Bitlis bayram namazı saati! 2025 Bitlis'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, milyonlarca Müslüman, manevi huzur ve coşku içinde Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Mübarek ay boyunca tutulan oruçların ardından gelen bayram, sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği özel bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Bayramın en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, camilerde saf tutan yüz binlerce kişinin katılımıyla, kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde kılınırken aynı zamanda Müslümanların bir araya gelerek dualar ettiği, barış ve huzur dileklerinde bulunduğu anlamlı bir ibadet olarak da büyük önem taşır. Peki, Bitlis'te Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Bitlis bayram namazı saati...

Bitlis bayram namazı saati! 2025 Bitlis’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, tüm İslam âlemi, huzur ve coşku dolu Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı bu mübarek günlerde, bayram namazı da büyük bir heyecanla eda edilecek. Camiler, sabahın erken saatlerinden itibaren müminlerle dolup taşacak; dualar ve tekbirlerle manevi bir atmosfer oluşacak. Peki, Bitlis'te bayram namazı saati ne zaman olacak? İşte, Bitlis bayram namazı saati

Bitlis bayram namazı saati! 2025 Bitlis’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 30 Mart Pazar 1. Günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 81 il için bayram namazı saati merak konusu oldu.

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Bitlis bayram namazı saati! 2025 Bitlis’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşte Bitlis Bayram namazı saati;

Bitlis'te bayram namazı bu yıl 06.30'da kılınacak.

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Bitlis bayram namazı saati! 2025 Bitlis’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan, iki rekâttan oluşan bir namazdır. Cemaatle kılınması sünnet olan bu namaz, özel tekbirleriyle diğer namazlardan farklılık gösterir. İşte bayram namazının kılınışı:

Bayram Namazının Kılınışı
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.
İlk Tekbirler: İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar, cemaat de tekbir alarak ellerini kaldırır ve bağlar.
Zammı Sure: İmam Fatiha suresini ve ardından bir sure okur, cemaat ise sessizce dinler.
Ek Tekbirler: Rükûa gitmeden önce üç defa tekbir alınır:
Birinci ve ikinci tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yana bırakılır.
Üçüncü tekbirde eller kaldırılmadan bağlanır.
Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.
İkinci Rekât:İmam Fatiha ve bir sure okur.
Rükûdan önce üç defa tekbir alınır. Üçüncü tekbirde eller yana bırakılır.
Dördüncü tekbirle rükûya gidilir ve secdeler yapılarak oturulur.
Tahiyyat ve Selam: Son olarak "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur, ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Bitlis bayram namazı saati! 2025 Bitlis’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?
Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.