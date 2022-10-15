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Haberler Yaşam Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2022 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 15.10.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 11:11

Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2022 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor?

Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. İlk olarak 1980'li yıllarda ABD'de başlayan Cuma indirimleri, ilerleyen tarihlerde birçok ülkeye yayıldı. Türkiye'de de ''Efsane Cuma'' ya da ''Kara Cuma'' olarak bilinen bu günde, mağazalar ürünlerine dikkat çeken indirimler yapıyor. Bu noktada uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen birçok kişi, bu yıl Black Friday tarihini araştırıyor. Peki, Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2022 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor? İşte, 2022 Black Friday tarihi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2022 Black Friday Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

Black Friday indirimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cuma günü düzenlenen Black Friday'de birçok mağaza ve marka, ürünlerini indirimli fiyatlar ile müşterilerinin beğenisine sunuyor. Ayrıca daha çok müşteri çekmek adına farklı kampanyalar ve güne özel indirimler de uygulanıyor. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte Black Friday tarihi gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 2022 Black Friday ne zaman? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday (Şahane Cuma) ile ilgili tüm bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2022 Black Friday Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

2022 BLACK FRIDAY NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Cuma indirimleri olarak bilinen Black Friday, 2022 yılında 25 Kasım Cuma günü düzenlenecek. Birçok mağaza ve marka, bu günde seçili ürünlerini indirimli fiyatlar ile satışa çıkaracak.

Bazı mağazalar ve platformlarda indirimler birkaç gün sürebiliyor.

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Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2022 Black Friday Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

BLACK FRIDAY NEDİR?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Black Friday olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.

Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2022 Black Friday Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

Black Friday günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Black Friday günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.

Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2022 Black Friday Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?
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