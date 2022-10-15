Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. İlk olarak 1980'li yıllarda ABD'de başlayan Cuma indirimleri, ilerleyen tarihlerde birçok ülkeye yayıldı. Türkiye'de de ''Efsane Cuma'' ya da ''Kara Cuma'' olarak bilinen bu günde, mağazalar ürünlerine dikkat çeken indirimler yapıyor. Bu noktada uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen birçok kişi, bu yıl Black Friday tarihini araştırıyor. Peki, Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2022 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor? İşte, 2022 Black Friday tarihi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…