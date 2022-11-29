Haberler Yaşam Blockfi battı mı? Kripto para platformu Blockfi iflas mı etti, neden iflas etti?

Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 10:13

Blockfi battı mı? Kripto para platformu Blockfi iflas mı etti, neden iflas etti?

Kripto para borsası Blockfi iflas başvurusunda bulundu. Dünyanın en büyük kripto para bankalarından FTX iflası sonrası ABD merkezli Blockfi iflası, kripto para dünyasında büyük bir infial yarattı. Yatırımcılar, Blockfi neden iflas etti sorusuna yanıt arıyor. Kripto para kredi kuruluşu Blockfi, en güvenilir yatırım alanlarından biri olarak konumlanıyordu. FTX iflası sonrası işlemleri askıya alan platform, yaptığı açıklamalarda konu ile ilgili detaylar verdi. Peki, Blockfi battı mı? Blockfi iflas mı etti, neden iflas etti? İşte detaylar…