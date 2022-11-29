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Haberler Yaşam Blockfi battı mı? Kripto para platformu Blockfi iflas mı etti, neden iflas etti?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 10:13

Blockfi battı mı? Kripto para platformu Blockfi iflas mı etti, neden iflas etti?

Kripto para borsası Blockfi iflas başvurusunda bulundu. Dünyanın en büyük kripto para bankalarından FTX iflası sonrası ABD merkezli Blockfi iflası, kripto para dünyasında büyük bir infial yarattı. Yatırımcılar, Blockfi neden iflas etti sorusuna yanıt arıyor. Kripto para kredi kuruluşu Blockfi, en güvenilir yatırım alanlarından biri olarak konumlanıyordu. FTX iflası sonrası işlemleri askıya alan platform, yaptığı açıklamalarda konu ile ilgili detaylar verdi. Peki, Blockfi battı mı? Blockfi iflas mı etti, neden iflas etti? İşte detaylar…

Blockfi battı mı? Kripto para platformu Blockfi iflas mı etti, neden iflas etti?

Blockfi neden battı sorusu yanıt arıyor. Dünyanın en büyük kripto borsalarından FTX'in iflası sonrası kripto para piyasasında sular durulmuyor. BlockFİ'ın en büyük ikinci alıcısı olan FTX'in iflası, kripto para platformunun iflasına sebep oldu. Peki, Blockfi iflas mı etti, neden iflas etti? Blockfi nedir? İşte detaylar…

Blockfi battı mı? Kripto para platformu Blockfi iflas mı etti, neden iflas etti?

BLOCKFI BATTI MI?

Kripto para kredi verme merkezi Blockfi, Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Başvuruda, şirketi ve sekiz yan kuruluşunu da kapsıyor. FTX'in iflasından iki hafta sonra Blockfi da battı. BlockFi International, Bermuda Yüksek Mahkemesi'ne de iflas başvurusunda bulundu.

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Blockfi battı mı? Kripto para platformu Blockfi iflas mı etti, neden iflas etti?

BLOCKFI NEDEN İFLAS ETTİ?

Yapılan açıklamada, şirketin elinde toplamda 256,9 milyon dolar bulunduğu, bunun yeniden yapılanma sürecindeki belli operasyonlara yeteceği dile getirildi. Çalışan maaşları ve onlara sağlanan imkanlar kesintiye uğramadan devam edecek.

BlockFİ, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alıcısı olarak borsayı listelediğini hatırlatalım.

Blockfi battı mı? Kripto para platformu Blockfi iflas mı etti, neden iflas etti?

İKİ HAFTA ÖNCE FTX BATMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda kripto para platformu FTX, ABD'de iflas başvurusu yaptı. FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ettiğini duyurmuştu. FTX yaşadığı likidite sorunu sebebiyle kullanıcılarına paralarını çekme imkanı vermiyordu. FTX'ten geçtiğimiz haftalarda 5 milyar dolarlık para çekildi; bu da borsanın açık ara en büyük miktar olduğu belirtildi.

Blockfi battı mı? Kripto para platformu Blockfi iflas mı etti, neden iflas etti?

Hafta sonu FTX likidite sorunu yaşadığını duyurmasından sonra Binance CEO'su bütün FTX tokenlarını sattığını dile getirmesiyle birlikte piyasada güvensizlik baş gösterdi. Daha sonra Binance FTX'i satın almak isterken durumun yardım edebileceğinden daha kötü olduğunu fark etmeleriyle anlaşmadan vazgeçtiler.

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