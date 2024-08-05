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Giriş Tarihi: 05.08.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 17:00

Bodrum'da korkutan yangın! Kontrol altında

Muğla Bodrum'da çıkan yangın korkuttu. Saat 15.30'da çıkan yangın hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

İHA
Bodrum’da korkutan yangın! Kontrol altında

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Akyarlar Mahallesi'nde saat 15.30 civarında başlayan yangın, otluk ve makilik alanları hızla etkisi altına aldı.

Bodrum’da korkutan yangın! Kontrol altında

Yangının nedeni henüz belirlenememişken, alevler ve yoğun duman bölgedeki sakinleri paniğe sürüklerken, yangın hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

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Bodrum’da korkutan yangın! Kontrol altında

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hızla itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Bodrum’da korkutan yangın! Kontrol altında

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan büyük bir çaba sarf etti Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği alanda ekipler, alevlerin farklı noktalara sıçramaması için yoğun bir mücadele verdi.

Bodrum’da korkutan yangın! Kontrol altında

Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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