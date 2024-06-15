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Haberler Yaşam Bolu bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 Bolu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 12:00

Bolu bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 Bolu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet bayram namazı saatleri il il araştırılmaya başlandı. Bolu bayram namazı saati 2024 vakti de en çok araştırılan iller arasında yerini aldı. Arefe günü ardından bayramın ilk sabahında namaza yetişme telaşı yaşanacak. İslam alemi 16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı'nın 1. Gününde camilerde toplanacak. Bolu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Namazını vaktinde eda etmek isteyen Müslümanlar araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Bolu bayram namazı vakti 2024…

Bolu bayram namazı saati! Bolu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet Bolu bayram namazı saati 2024 vakti gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı ilk sabahında kılınacak namazlar için geri sayım başladı. 81 il vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Böylece şehrin sakinleri tarafından araştırılan Bolu bayram namazı vakti ne zaman sorusu yanıt buldu. İlçe ilçe değişiklik gösterebilen vakitlere ulaşmak İslam alemi açısından oldukça önem arz ediyor. Peki, Bolu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, vakitler…

Bolu bayram namazı saati! Bolu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BOLU BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2024

Kurban Bayramı, bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlıyor. İslam alemi, bayramın birinci gününde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için namaz vakti bilgisini paylaştı.

Buna göre, Bolu bayram namazı saati 05.57 olarak belirlendi.

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Bolu bayram namazı saati! Bolu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

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Bolu bayram namazı saati! Bolu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bolu bayram namazı saati! Bolu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

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