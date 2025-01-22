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Bolu Kartalkaya’daki yangında acı detay: 12. kattaki Şevval atlamaya o an karar vermiş!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
12:30
Bolu Kartalkaya’daki yangında acı detay: 12. kattaki Şevval atlamaya o an karar vermiş!
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatta kalanların hikayeleri de ortaya çıkmaya başladı. 76 kişiye mezar olan otelde 4. Katta başlayan yangın üst katta kalan misafirlerin çıkış yapmasına engel oldu. 7. Kattaki odasında 3 arkadaşı ile birlikte kalan ve korkuyla uyanan 25 yaşındaki Şevval Şahin üst katlara çıktı. 12. Katta çaresizlikten kendisini aşağı attı. Yanmaktan kurtuldu ancak vücudunda çeşitli kırıklar oluştu. Abant İzzet Baysal eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Şahin için yakınları dua ediyor. Şahin'in son anlarda babası ile telefonla konuştuğu iki arkadaşının bayıldığını görünce panik olduğunu söylediği babasının sakinleştirmek için çok çabaladığı ancak genç kızın bacaklarına kadar alevler gelince aşağı atladığı öğrenildi.