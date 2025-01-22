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Haberler Yaşam Bolu Kartalkaya’daki yangında acı detay: 12. kattaki Şevval atlamaya o an karar vermiş!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:30

Bolu Kartalkaya’daki yangında acı detay: 12. kattaki Şevval atlamaya o an karar vermiş!

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatta kalanların hikayeleri de ortaya çıkmaya başladı. 76 kişiye mezar olan otelde 4. Katta başlayan yangın üst katta kalan misafirlerin çıkış yapmasına engel oldu. 7. Kattaki odasında 3 arkadaşı ile birlikte kalan ve korkuyla uyanan 25 yaşındaki Şevval Şahin üst katlara çıktı. 12. Katta çaresizlikten kendisini aşağı attı. Yanmaktan kurtuldu ancak vücudunda çeşitli kırıklar oluştu. Abant İzzet Baysal eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Şahin için yakınları dua ediyor. Şahin'in son anlarda babası ile telefonla konuştuğu iki arkadaşının bayıldığını görünce panik olduğunu söylediği babasının sakinleştirmek için çok çabaladığı ancak genç kızın bacaklarına kadar alevler gelince aşağı atladığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Bolu Kartalkaya’daki yangında acı detay: 12. kattaki Şevval atlamaya o an karar vermiş!

Mutlu bir tatil yaşamak için kayak merkezine giden onlarca kişi yangın faciasında yaşamını yitirdi. Hayatta kalanların hikayeleri ise o cehennemde yaşanan çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Bolu Kartalkaya’daki yangında acı detay: 12. kattaki Şevval atlamaya o an karar vermiş!

Bartın'dan kayak merkezine 1 ay önce restoranda çalışmak üzere gelen 25 yaşındaki Şevval Şahin otelin 7. katında 2 arkadaşı ile birlikte konaklıyordu.

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Bolu Kartalkaya’daki yangında acı detay: 12. kattaki Şevval atlamaya o an karar vermiş!

Yangın çıktığında uyandı ne yapacağını bilemeyince babasını aradı. Telefonla yangın çıktı diye haber verdi. Ama yangın aşağı katlarda olduğu için merdivenlerden inemedi.

Bolu Kartalkaya’daki yangında acı detay: 12. kattaki Şevval atlamaya o an karar vermiş!

Üst katlara çıktı. 12. Kata geldiğinde çaresiz kaldı. Babası ile konuşarak sakinleşmeye çalıştı baba Erdal Şahin kızını sakinleştirmek istedi ama olmadı.

Bolu Kartalkaya’daki yangında acı detay: 12. kattaki Şevval atlamaya o an karar vermiş!

Ayaklarına kadar gelen alevlerden ve yanmaktan kurtulmak için kendisini aşağı attı. Sağ kalmayı başardı.

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