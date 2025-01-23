BOLU OTEL YANGINI SON DAKİKA: "Kimlikler belirlendi!" Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Bolu Kartalkaya'daki 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Otelde konaklayan 238 kişinin olduğu belirtilirken, yangının hızla büyümesi nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürülen yangının ardından ölü ve yaralı sayısına dair detaylar merak konusu oldu. Ne yazık ki, bu felakette pek çok aile kayıplar verdi. Peki, Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında kaç kişi öldü, yangın neden çıktı? İşte, detaylar…