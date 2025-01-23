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Haberler Yaşam BOLU OTEL YANGINI SON DAKİKA: "Kimlikler belirlendi!" Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:20

BOLU OTEL YANGINI SON DAKİKA: "Kimlikler belirlendi!" Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'den gelen yangın haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ahşap iç ve dış kaplamalar nedeniyle yangının hızla yayıldığı belirtilirken, felaket çok sayıda can kaybına yol açtı. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlikleri belirlenmeye başlarken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu trajik olayda konaklayan bazı kişilerin çarşafları bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştığı, bazılarının ise panik halinde camdan atladığı öğrenildi. Peki, Bolu otel yangınında son durum nedir, kaç kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ne kadar? İşte olayla ilgili detaylar…

BOLU OTEL YANGINI SON DAKİKA: Kimlikler belirlendi! Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Bolu Kartalkaya'daki 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Otelde konaklayan 238 kişinin olduğu belirtilirken, yangının hızla büyümesi nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürülen yangının ardından ölü ve yaralı sayısına dair detaylar merak konusu oldu. Ne yazık ki, bu felakette pek çok aile kayıplar verdi. Peki, Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında kaç kişi öldü, yangın neden çıktı? İşte, detaylar…

BOLU OTEL YANGINI SON DAKİKA: Kimlikler belirlendi! Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

BOLU OTEL YANGINI SON DURUM

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel'de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 78 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı.

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BOLU OTEL YANGINI SON DAKİKA: Kimlikler belirlendi! Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı ortaya çıktı. Yangının ardından ortaya çıkan detaylar, faciaya davetiye çıkaran ihmalleri gözler önüne serdi. Otelde duman detektörünün ve yangın söndürme sisteminin olmadığı, alarm zillerinin çalmadığı ve acil çıkış kapısının bulunmadığı iddia edildi.

BOLU OTEL YANGINI SON DAKİKA: Kimlikler belirlendi! Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

BOLU VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

BOLU OTEL YANGINI SON DAKİKA: Kimlikler belirlendi! Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

BOLU OTEL YANGINI ÖLÜ VE YARALI SAYISI

Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sebebiyle ölü sayısı 78 oldu. Sağlık Bakanlığı yaralanan 51 kişiden 29'unun taburcu edildiğini duyurdu.

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