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BOLU OTEL YANGINI SON DAKİKA: "Kimlikler belirlendi!" Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
11:20
BOLU OTEL YANGINI SON DAKİKA: "Kimlikler belirlendi!" Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'den gelen yangın haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ahşap iç ve dış kaplamalar nedeniyle yangının hızla yayıldığı belirtilirken, felaket çok sayıda can kaybına yol açtı. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlikleri belirlenmeye başlarken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu trajik olayda konaklayan bazı kişilerin çarşafları bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştığı, bazılarının ise panik halinde camdan atladığı öğrenildi. Peki, Bolu otel yangınında son durum nedir, kaç kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ne kadar? İşte olayla ilgili detaylar…