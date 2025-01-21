BOLU YANGINI SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı?

BOLU OTEL YANGIN SON DURUM

Bolu'nun Köroğlu Dağları zirvesinde bulunan bir otelde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli etkisi altına aldı. Olayın ardından, kent merkezi başta olmak üzere çevre ilçelerden ve illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, yangını söndürme çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.