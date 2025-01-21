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Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:27

BOLU YANGINI SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde bir otelde çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yangının tam boyutu ve ölü-yaralı sayısı ile ilgili yetkililerden açıklamalar bekleniyor. Peki, Bolu yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı? İşte Grand Kartal Otel yangını otel yangınında son durum

BOLU YANGINI SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı?

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezindeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yangınla ilgili Bolu Valisi açıklamalarda bulunurken yangın dair detaylar araştırılmaya başladı. Peki, Bolu Kartalkaya otel yangını son durum ne, neden çıktı?

BOLU YANGINI SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı?

BOLU OTEL YANGIN SON DURUM

Bolu'nun Köroğlu Dağları zirvesinde bulunan bir otelde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli etkisi altına aldı. Olayın ardından, kent merkezi başta olmak üzere çevre ilçelerden ve illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, yangını söndürme çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.

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BOLU YANGINI SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı?

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Yangın faciasında 6 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

BOLU YANGINI SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı?

BOLU VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

BOLU YANGINI SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı?

.Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 10 vefat, 32 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Yaralılarımızın durumu genel manada iyi. Otelin yakınında bulunan başka bir otelin misafirlerini de tedbir amaçlı tahliye ettik. Yangına müdahale devam ediyor" dedi.

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