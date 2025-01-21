Haberler
Yaşam
BOLU YANGINI SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
09:27
BOLU YANGINI SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde bir otelde çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yangının tam boyutu ve ölü-yaralı sayısı ile ilgili yetkililerden açıklamalar bekleniyor. Peki, Bolu yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı? İşte Grand Kartal Otel yangını otel yangınında son durum