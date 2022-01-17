Bolu Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması geldi. Yurt genelinde etkisini arttıran kar yağışları, yarın itibariyle daha da şiddetlenecek. Bu durum pek çok ilden kar tatili açıklaması gelmesine neden oluyor. Son olarak Gaziantep valiliğinden son dakika açıklaması gelirken, Bolu'da yaşayan vatandaşlar, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Bolu'da yarın okullar tatil mi, okul var mı yok mu sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Bolu Valiliği'nden yapılan açıklama;