Bolu Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması geldi! Yurt genelinde kar yağışları yoğun şekilde etkisini göstermeye devam ederken, pek çok ilin valiliğinden kar tatili açıklaması gelmeye devam ediyor. Bolu'da yaşayan vatandaşlar, Bolu'da yarın okullar tatil mi, 18 Ocak Salı Bolu'da okullar tatil mi edildi sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin Bolu Valiliği'nden beklenen son dakika açıklaması geldi! Peki, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Bolu'da yarın okullar tatil mi, okul var mı yok mu? İşte Bolu Valiliği'nden yapılan açıklama;