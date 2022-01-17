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Haberler Yaşam Bolu'da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Bolu’da yarın okullar tatil mi, okul var mı yok mu? Bolu Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 17.01.2022 22:57 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 22:57

Bolu'da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Bolu’da yarın okullar tatil mi, okul var mı yok mu? Bolu Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi!

Bolu Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması geldi! Yurt genelinde kar yağışları yoğun şekilde etkisini göstermeye devam ederken, pek çok ilin valiliğinden kar tatili açıklaması gelmeye devam ediyor. Bolu'da yaşayan vatandaşlar, Bolu'da yarın okullar tatil mi, 18 Ocak Salı Bolu'da okullar tatil mi edildi sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin Bolu Valiliği'nden beklenen son dakika açıklaması geldi! Peki, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Bolu'da yarın okullar tatil mi, okul var mı yok mu? İşte Bolu Valiliği'nden yapılan açıklama;

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Bolu’da yarın okullar tatil mi, okul var mı yok mu? Bolu Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi!

Bolu Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması geldi. Yurt genelinde etkisini arttıran kar yağışları, yarın itibariyle daha da şiddetlenecek. Bu durum pek çok ilden kar tatili açıklaması gelmesine neden oluyor. Son olarak Gaziantep valiliğinden son dakika açıklaması gelirken, Bolu'da yaşayan vatandaşlar, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Bolu'da yarın okullar tatil mi, okul var mı yok mu sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Bolu Valiliği'nden yapılan açıklama;

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Bolu’da yarın okullar tatil mi, okul var mı yok mu? Bolu Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi!

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada; Alınan meteorolojik bilgilere göre olumsuz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından 18 Ocak 2022 Salı günü:

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Bolu’da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Bolu’da yarın okullar tatil mi, okul var mı yok mu? Bolu Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi!

İlimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezleri kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün daha ara verilmesine,

Aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Bolu’da yarın okullar tatil mi, okul var mı yok mu? Bolu Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi!
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