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Bolu’daki yangında kahreden detay: Fenerbahçeli sporcu annesiyle birlikte can verdi!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
10:53
Bolu’daki yangında kahreden detay: Fenerbahçeli sporcu annesiyle birlikte can verdi!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki meydana gelen yangında 76 vatandaşımız hayatanı kaybetti. Fenerbahçeli minik sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın yangında can verdikleri öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi…