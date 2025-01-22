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Haberler Yaşam Bolu’daki yangında kahreden detay: Fenerbahçeli sporcu annesiyle birlikte can verdi!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:53

Bolu’daki yangında kahreden detay: Fenerbahçeli sporcu annesiyle birlikte can verdi!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki meydana gelen yangında 76 vatandaşımız hayatanı kaybetti. Fenerbahçeli minik sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın yangında can verdikleri öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi…

MUSTAFA BAKIRHAN
Bolu’daki yangında kahreden detay: Fenerbahçeli sporcu annesiyle birlikte can verdi!

SON DAKİKA HABERİ: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında Fenerbahçeli minik sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın da hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Bolu’daki yangında kahreden detay: Fenerbahçeli sporcu annesiyle birlikte can verdi!

Sarı-lacivertli kulüpten yayımlayan başsağlığı mesajında, "Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

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Bolu’daki yangında kahreden detay: Fenerbahçeli sporcu annesiyle birlikte can verdi!

Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bolu’daki yangında kahreden detay: Fenerbahçeli sporcu annesiyle birlikte can verdi!

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi…

Galatasaray Spor Kulubü'nden yapılan açıklamada ise "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendik. Vedia Nil Apak ve annesine Allah'tan rahmet; yakınlarına, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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