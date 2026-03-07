Haberler
Bombaların gölgesinde intikam yemini... Siyonist vahşete karşı dünya vicdanı ayakta
Giriş Tarihi: 07.03.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 06:21
ABD ve siyonist İsrail rejiminin, Tahran yönetimini devirmek için orantısız bir güçle başlattığı savaşın birinci haftasında hesaplar altüst oldu. İran halkı, liderleri Hamaney'i öldüren, ülkelerini parçalamaya çalışanlara karşı tek yumruk oldu. Rejim de direnişini sürdürüyor