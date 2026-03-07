Bombaların gölgesinde intikam yemini... Siyonist vahşete karşı dünya vicdanı ayakta

YÖNETİM SARSILMADI

Öte yandan ABD merkezli Washington Post gazetesi, 7 gündür süren ABD ve İsrail'in askeri saldırılarına ve Hamaney'in öldürülmesine rağmen İran'ın yönetim yapısının sarsılmadığını yazdı. İran'da rejimin durumuna ilişkin Washington Post'a konuşan Avrupalı ve Arap yetkililere göre, ABD ile İsrail'in İran genelinde koordineli saldırılar başlatmasından bu yana "Tahran'ın yönetim yapısında kayda değer hiçbir kopuş" ya da halk ayaklanması yaşanmadı. İsmi açıklanmayan üst düzey Avrupalı yetkili, gazeteye açıklamasında, İran'da rejimin ABD ve İsrail saldırılarına rağmen kontrolü elinde tutmaya devam ettiğini belirterek "Sistemde en ufak bir çatlak ya da kopuş yok. Hiçbir şey. Sıfır. Kontrol tam anlamıyla sürdürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.