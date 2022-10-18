Sicil affı son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 52 maddelik torba yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Torba yasa içerisinde yer alan sicil affı ile kredi ve kredi kartı gibi borçların ödemesini aksatıp kara listeye giren 10 milyon vatandaşın sicili temizlenecek. Bu noktada borcu olan kişiler, ''Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Torba yasası ile sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, Sicil affı ile ilgili tüm merak edilenler...