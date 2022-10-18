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Haberler Yaşam Borcu olanlar dikkat! Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Torba yasası ile sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?
Giriş Tarihi: 18.10.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 16:53

Borcu olanlar dikkat! Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Torba yasası ile sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?

Sicil affı son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 52 maddelik torba yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Torba yasa içerisinde yer alan sicil affı ile kredi ve kredi kartı gibi borçların ödemesini aksatıp kara listeye giren 10 milyon vatandaşın sicili temizlenecek. Bu noktada borcu olan kişiler, ''Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Torba yasası ile sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, Sicil affı ile ilgili tüm merak edilenler...

Borcu olanlar dikkat! Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Torba yasası ile sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?

Sicil affı son dakika gelişmeleri ile gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TBMM'de kabul edilen 52 maddelik torba yasa teklifi içerisinde yer alan sicil affı ile 10 milyon kişi, derin bir nefes alacak. Bu noktada çek, senet, kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle sicili bozulan vatandaşlar, sicil affının ne zaman çıkacağını ve kimleri kapsayacağını merak ediyor. Peki, Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Torba yasa kapsamında yer alan sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, hangi borçlar silinecek? Söz konusu kanunla birlikte borcunu belirlenen tarihlerde kapatan veya yapılandıran herkesin kara listeden çıkması bekleniyor.

Borcu olanlar dikkat! Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Torba yasası ile sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?

SİCİL AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklif içerisinde sicil affı maddesi de yer aldı.

Sicil affı ile kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksattıkları için Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına af geldi.

Milyonları ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa'nın çıktığı Ocak 2009'den bu yana en kapsamlı düzenleme oldu.

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Borcu olanlar dikkat! Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Torba yasası ile sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?

SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları sebebiyle kredi puanları düşen kişilere sicili düzeltme şansı tanınacak.

Borcu olanlar dikkat! Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Torba yasası ile sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?

SİCİL AFFINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Haziran 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

Bu borçların anapara veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olacak.

Borcu olanlar dikkat! Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Torba yasası ile sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

İçme sularının Sağlık Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan her türlü tetkik ve tahlil bedellerinden il özel idarelerince 30 Eylül 2022'ye kadar ödenmemiş olan alacak tutarları ferileriyle birlikte terkin edilecek. Bu alacakların tahsili için açılmış davalarda karar verilmesine yer olmadığına, icra takiplerinin ise iptaline karar verilecek. Karar verilmesine yer olmadığına veya takibin iptaline karar verilen hallerde yapılan masraflar taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmolunmayacak.

Finansman şirketlerinin, kredilendirecekleri mal veya hizmetleri temin eden satıcılarla önceden yazılı şekilde yapmaları zorunlu olan sözleşmeleri, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak da yapılabilecek

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