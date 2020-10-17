Böreğin fendi dünyaları yendi
Yoksa siz bu yıl bu yemeklerle tanışmadınız mı! 2020'nin en popüler 100 yemeği TasteAtlas platformu tarafından açıklandı. Listede elbette başı hamur işleri çekiyor. Ülkemizi ise börek ve
Kahramanmaraş dondurması temsil ediyor.
Giriş Tarihi: 17.10.2020
09:25
Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
10:23
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Yoksa siz bu yıl bu yemeklerle tanışmadınız mı! 2020'nin en popüler 100 yemeği TasteAtlas platformu tarafından açıklandı. Listede elbette başı hamur işleri çekiyor. Ülkemizi ise börek ve
Kahramanmaraş dondurması temsil ediyor.
İrlandalı yazar Bernard Shaw "Yemek sevgisinden daha içten bir sevgi yoktur" demiş. Biraz abartılı olabilir ama biz yemek için yaşayanları iyi özetliyor. Hem dünyada gastronomi turizmi arttıkça bu sözün önemi daha da ortaya çıkıyor. Gideceği ülke ya da şehirde, yemek yiyeceği restoranları günler öncesinden seçen kaç kişiyiz? Ben sadece restoranları seçmekle kalmam menülerine girip başlangıçtan tatlısına dek her şeyi önceden belirlerim. Hatta işi biraz daha ileriye götürüp varsa sosyal medyada tabakların fotoğraflarına bile bakarım. İçinde fazla yemek olmayan füzyon tabakları hemen elerim örneğin. TasteAtlas lokal yemekler ve bu konuda en iyi restoranlar ve reçeteler sunan bir internet sitesi. İlk kez gideceğim bir ülke ziyareti öncesi yemek konusunda fikir aldığım mecralardan biri. Platform, geçtiğimiz günlerde dünyanın en popüler 100 yemeği listesini hazırladı. Sitenin üyeleri, yemek yazarları ve tatilcilerin yaptığı tercihler sonucu oluşan bir liste... Listenin ilk sırası benim açımdan hiç şaşırtıcı değil. Ama arada sürpriz yiyecekler de yok değil. İşte 2020'nin en popüler yiyecekleri...
1. PİZZA İTALYA
Aslında pizzanın orijinali İtalya hatta 18. yüzyıl Napoli olsa da fırında pişen ilk düz ekmeğin geçmişi Ortadoğu'ya, bu ekmeğin üzerine malzemelerle servis edilmesi ise Yunanlılara kadar gidiyor. Bu hamuru, domates sosu, peynir ve farklı malzemelerle ilk kez pişiren ise İtalyanlar olmuş.
2. SUŞİ JAPONYA
Suşi denlince pek çok kişinin aklına çiğ balık gelse de aslında bu bir tür balığı saklama metodu. Suşilerin tek ortak özelliği çiğ balık değil sirkeli pirinç. Güney Asya'da ortaya çıkan bu yöntem 8. yüzyılda Japonya'ya ulaşıyor. Ve zaman içinde pirinç, balık ile tüketilmeye başlıyor. Ardından çiğ balıklı, kızarmış balıklı, sebzeli, kurutulmuş deniz yosunlu gibi pek çok çeşidi ortaya çıkıyor.
3. HAMBURGER ALMANYA
ABD'liler hamburgerin kendilerine ait olduğu konusunda epey iddialı. Ama ilk çıkış noktası Hamburg. Yine de ilk kez iki kat ekmekten oluşan hamburger ABD'de servis edilmiş. Orijinali ekmek ve köfteden oluşuyor. Zaman içinde yeşillik, soğan, turşu gibi iç malzemeler de eklenmiş. 1900'den beri sadece hamburger servis eden Connecticut'taki New Haven'ın ise ABD'de hâlâ orijinal hamburger servis eden tek yer olduğu konuşuluyor.
4. RAMEN JAPONYA Ramen aslında bir tür noodle yani makarna çorbasını andırıyor. Japonya'da ilk kez 1920 yılında yapılmaya başlanmış. Çinli şefler noodle'ı tuzlu bir su ile karıştırmayı tercih ediyor. İki-üç dakikada pişen noodle'lar al dante yani diri olarak çorbaya konuyor ve hemen tüketilmesi gerekiyor.
5. TACO MEKSİKA
Taco ilk kez 18. yüzyılda Meksika'da ortaya çıkıyor. Aslında günümüzde tıpkı dürüm ya da ekmek arası kokoreç gibi Meksika'nın sokak lezzetlerinden biri. Genellikle elle yeniyor. Mısır unu ve beyaz undan yapılan yumuşak taco hamurunun arasına et ve farklı sebzeler konarak tüketiliyor.