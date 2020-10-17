Böreğin fendi dünyaları yendi

İrlandalı yazar Bernard Shaw "Yemek sevgisinden daha içten bir sevgi yoktur" demiş. Biraz abartılı olabilir ama biz yemek için yaşayanları iyi özetliyor. Hem dünyada gastronomi turizmi arttıkça bu sözün önemi daha da ortaya çıkıyor. Gideceği ülke ya da şehirde, yemek yiyeceği restoranları günler öncesinden seçen kaç kişiyiz? Ben sadece restoranları seçmekle kalmam menülerine girip başlangıçtan tatlısına dek her şeyi önceden belirlerim. Hatta işi biraz daha ileriye götürüp varsa sosyal medyada tabakların fotoğraflarına bile bakarım. İçinde fazla yemek olmayan füzyon tabakları hemen elerim örneğin. TasteAtlas lokal yemekler ve bu konuda en iyi restoranlar ve reçeteler sunan bir internet sitesi. İlk kez gideceğim bir ülke ziyareti öncesi yemek konusunda fikir aldığım mecralardan biri. Platform, geçtiğimiz günlerde dünyanın en popüler 100 yemeği listesini hazırladı. Sitenin üyeleri, yemek yazarları ve tatilcilerin yaptığı tercihler sonucu oluşan bir liste... Listenin ilk sırası benim açımdan hiç şaşırtıcı değil. Ama arada sürpriz yiyecekler de yok değil. İşte 2020'nin en popüler yiyecekleri...