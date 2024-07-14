Haberler
Yaşam
Borsalar yarın açık mı? 15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
13:28
Borsalar yarın açık mı? 15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?
15 Temmuz borsa açık mı, kapalı mı sorusu yanıt arıyor. 15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığı için 15 Temmuz borsa çalışıyor mu, işlem yapılır mı sorusu yatırımcıların gündemin. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine ara veriyor. Borsa İstanbul işlem saatleri araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz borsa açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı? İşte, detaylar...