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Haberler Yaşam Borsalar yarın açık mı? 15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 13:28

Borsalar yarın açık mı? 15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

15 Temmuz borsa açık mı, kapalı mı sorusu yanıt arıyor. 15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığı için 15 Temmuz borsa çalışıyor mu, işlem yapılır mı sorusu yatırımcıların gündemin. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine ara veriyor. Borsa İstanbul işlem saatleri araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz borsa açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı? İşte, detaylar...

Borsalar yarın açık mı? 15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

15 Temmuz borsa açık mı, çalışıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya ı. Resmi tatil ilan edilen ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bugünde yatırım işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü borsa açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte, Borsa İstanbul çalışma saatleri

Borsalar yarın açık mı? 15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

15 TEMMUZ BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul resmi tatil günlerini online adresi üzerinden paylaştı. Yayımlanan listeye göre, dini ve milli bayramlarda tatil olan Borsa İstanbul, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde de kapalı olacak ve işlemler gerçekleştirilemeyecek. Borsa işlemleri 16 Temmuz Salı günü kaldığı yerden devam edecek.
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Borsalar yarın açık mı? 15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, noterler, kaymakamlıklar ve muhtarlıkların tamamı kapalı olacak. Bu işletmeler 16 Temmuz Salı günü hizmet vermeye devam edecek.

15 Temmuz Pazartesi günü özel ve kamu bankaları kapalı olurken hastanelerin acil servisleri dışındaki birimleri kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

Sağlık Ocakları veya diğer bir ifadeyle Aile Sağlığı Merkezleri' de Pazartesi günü hizmet vermeyecek. Vatandaşlar Pazartesi gününe randevu alamayacaklar.

Borsalar yarın açık mı? 15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

Borsalar yarın açık mı? 15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?
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