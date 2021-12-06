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Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:19

BTCTurk Pro uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? BTCTurk'te problem mi var, çöktü mü, veriler yanlış mı?

BTC Turk sistemi kullanıcıları sisteme giriş yaparken karşılaştıkları sorun sonrası ardından "BTC Turk çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hesap sahipleri dönem dönem kripto para uygulamalarda bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Kısa süre önce kripto para piyasasına damga vuran dolandırıcılık olayları sonrası vatandaşlar şirketin bir açıklaması olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, BTC Turk çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? İşte BTC Turk TR uygulamasında yaşanan sorunla ilgili son dakika ayrıntıları...

BTC Turk çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? BTC Turk uygulamasında problem mi var, çöktü mü, veriler yanlış mı?

BTC Turk çöktü mü sorusu sabah saatleriyle beraber uygulamanın binlerce kullanıcısı tarafından araştırma konusu haline geldi. Bazı hesap sahipleri uygulamanın açılmaması ve yanlış veri göstermesi nedeniyle konuyla alakalı detayları araştırıyor. Bu noktada "BTC Turk çöktü mü, uygulama neden açılmıyor, giriş yapılmıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. BTC Turk Pro uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

BTC Turk çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? BTC Turk uygulamasında problem mi var, çöktü mü, veriler yanlış mı?

BTC TURK ÇÖKTÜ MÜ?

BTC Turk uygulaması ile ilgili sosyal medyada çeşitli şikayet ve sorun bildirimleri bulunuyordu. Kullanıcılar uygulamanın açılmadığını ifade ederken son olarak gelen bilgiye göre, kripto para uygulamasında yaşanan sorun çözüldü. Öte yandan uygulamadaki verilerin hatalı olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

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BTC Turk çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? BTC Turk uygulamasında problem mi var, çöktü mü, veriler yanlış mı?

BtcTurk, 2013 yılında Türk lirası ile ilk Bitcoin alım satım işleminin gerçekleştirildiği Türkiye'nin Türk lirası tabanlı ilk kriptopara alım satım platformudur.

BTC Turk çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? BTC Turk uygulamasında problem mi var, çöktü mü, veriler yanlış mı?

1 Temmuz 2013 tarihinde iş insanı Kerem Tibuk tarafından kurulmuş, 2018 yılında QNB Finansinvest CEO'su Özgür Güneri tarafından devralınmıştır.

BTC Turk çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? BTC Turk uygulamasında problem mi var, çöktü mü, veriler yanlış mı?
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