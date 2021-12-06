Haberler Yaşam BTCTurk Pro uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? BTCTurk'te problem mi var, çöktü mü, veriler yanlış mı?

Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:19

BTCTurk Pro uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? BTCTurk'te problem mi var, çöktü mü, veriler yanlış mı?

BTC Turk sistemi kullanıcıları sisteme giriş yaparken karşılaştıkları sorun sonrası ardından "BTC Turk çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hesap sahipleri dönem dönem kripto para uygulamalarda bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Kısa süre önce kripto para piyasasına damga vuran dolandırıcılık olayları sonrası vatandaşlar şirketin bir açıklaması olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, BTC Turk çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? İşte BTC Turk TR uygulamasında yaşanan sorunla ilgili son dakika ayrıntıları...