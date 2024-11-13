Bu ailede herkes katil... Ağabeyini ve yengesini tandıra gömen Yusuf Turhan’dan kan donduran sözler: “Ağabeyim kardeşim Havva’yı, halamı da amcam ve babam öldürdü”…

Kayseri'de 19 Mayıs 2021 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yaptı.