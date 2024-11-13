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Giriş Tarihi: 13.11.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:49

Bu ailede herkes katil... Ağabeyini ve yengesini tandıra gömen Yusuf Turhan’dan kan donduran sözler: “Ağabeyim kardeşim Havva’yı, halamı da amcam ve babam öldürdü”…

Kayseri'de kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ü öldürerek bağ evinin bahçesinde bulunan tandıra gömen Yusuf Turhan, 1992 yılından beri kendisinden haber alınamayan ve hiçbir yerde yaşadığına dair kaydı bulunmayan kız kardeşi Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Yusuf Turhan savunmasında kayıp olan kardeşi Havva Turhan'ı ağabeyi Mehmet Turhan'ın öldürerek denize attığını söyledi. İşte detaylar…

İHA
Bu ailede herkes katil... Ağabeyini ve yengesini tandıra gömen Yusuf Turhan’dan kan donduran sözler: Ağabeyim kardeşim Havva’yı, halamı da amcam ve babam öldürdü…

Kayseri'de 19 Mayıs 2021 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yaptı.

Bu ailede herkes katil... Ağabeyini ve yengesini tandıra gömen Yusuf Turhan’dan kan donduran sözler: Ağabeyim kardeşim Havva’yı, halamı da amcam ve babam öldürdü…

Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. 10 Haziran 2021 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Bu ailede herkes katil... Ağabeyini ve yengesini tandıra gömen Yusuf Turhan’dan kan donduran sözler: Ağabeyim kardeşim Havva’yı, halamı da amcam ve babam öldürdü…

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, yengesi Necla Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Emniyette sorguya çekilen Yusuf Turhan, cinayeti itiraf ederek, ağabeyini kabloyla boğarak öldürdüğünü söyledi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bu ailede herkes katil... Ağabeyini ve yengesini tandıra gömen Yusuf Turhan’dan kan donduran sözler: Ağabeyim kardeşim Havva’yı, halamı da amcam ve babam öldürdü…

2 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şahıslardan maktul Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan tutuklanırken, yengesi Necla Turhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülmesi olayında, katil zanlısı kardeş ile oğlu ve eşinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Bu ailede herkes katil... Ağabeyini ve yengesini tandıra gömen Yusuf Turhan’dan kan donduran sözler: Ağabeyim kardeşim Havva’yı, halamı da amcam ve babam öldürdü…

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, ağabeyini öldüren Yusuf Turhan'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verirken, Bedirhan Turhan'a ise 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Nejla Turhan ise beraat etti.

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