Giriş Tarihi: 13.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024
12:49
Bu ailede herkes katil... Ağabeyini ve yengesini tandıra gömen Yusuf Turhan’dan kan donduran sözler: “Ağabeyim kardeşim Havva’yı, halamı da amcam ve babam öldürdü”…
Kayseri'de kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ü öldürerek bağ evinin bahçesinde bulunan tandıra gömen Yusuf Turhan, 1992 yılından beri kendisinden haber alınamayan ve hiçbir yerde yaşadığına dair kaydı bulunmayan kız kardeşi Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Yusuf Turhan savunmasında kayıp olan kardeşi Havva Turhan'ı ağabeyi Mehmet Turhan'ın öldürerek denize attığını söyledi. İşte detaylar…