Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bu akşam televizyonda neler var? 7 Aralık 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 07.12.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:34

Bu akşam televizyonda neler var? 7 Aralık 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

Ekran başındakilerin gün boyunca merakla takip ettiği TV yayın akışı belli oldu. Popüler dizilerden yarışma programlarına, gündem belirleyen haber bültenlerinden eğlenceli yapımlara kadar tüm pek çok program kanalların listeleriyle ilan edildi. İşte 7 Aralık 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı.

  • ABONE OL
Bu akşam televizyonda neler var? 7 Aralık 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

Diziseverlerin her gün araştırdığı bu akşam televizyonda neler var sorusu kanalların dizi listesi ile yanıt buldu. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve özel içeriklerle dolu günün program listesi yayınlandı. İşte 7 Aralık 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı ile günün dizileri;

Bu akşam televizyonda neler var? 7 Aralık 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

7 ARALIK 2025 PAZAR TV YAYIN AKIŞI

İşte günün dizileri ve filmleri;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu akşam televizyonda neler var? 7 Aralık 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Gözleri Karadeniz
14:20 Kuruluş Orhan
16:50 Cash Out 2
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gözleri Karadeniz
03:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
22:45 Son Ültimatom
00:45 Triyas Dünyası
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:30 5N1K
05:00 Üç Kız Kardeş

Bu akşam televizyonda neler var? 7 Aralık 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı
05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:25 Teşkilat
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yurda Dönüş
14:05 Cennetin Çocukları
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
21:00 Teşkilat
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:10 Lingo Türkiye

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çarpıntı
00:15 Sahipsizler
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Türk Müziği
05:30 Hanım Köylü

Bu akşam televizyonda neler var? 7 Aralık 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Gırgıriye
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Rüya Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Rüya Gibi
02:30 Kızılcık Şerbeti