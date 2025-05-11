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Demir Kadın: Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Demir Kadın: Neslican filmi gerçek hikaye mi, konusu ne?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
23:28
Demir Kadın: Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Demir Kadın: Neslican filmi gerçek hikaye mi, konusu ne?
Gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alan "Demir Kadın: Neslican" bu akşam televizyon ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar'ın oturduğu filmin başrollerinde Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur ve İlker Aksum yer alıyor. Saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak olan yapım, genç yaşta kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonlara ilham olan Neslican Tay'ın hayatını konu alıyor. Filmde, Tay'ın kanserle mücadelesi, umut dolu bakış açısı ve zorlu tedavi süreci etkileyici bir dille aktarılıyor. Peki, Demir Kadın: Neslican filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi?