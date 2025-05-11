Demir Kadın: Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Demir Kadın: Neslican filmi gerçek hikaye mi, konusu ne?

Demir Kadın: Neslican filmi, etkileyici hikayesiyle bu akşam ekranlarda seyircilerle buluşacak. Başrollerde Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur ve İlker Aksum yer alırken, filmin yönetmenliğini Özgür Bakar üstleniyor. Senaryosu ise Nalan Merter Savaş imzası taşıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan bu film, izleyenlere ilham verici bir mücadeleyi güçlü bir anlatımla sunuyor. Peki, Demir Kadın: Neslican filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi? İşte detaylar...