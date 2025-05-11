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Haberler Yaşam Demir Kadın: Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Demir Kadın: Neslican filmi gerçek hikaye mi, konusu ne?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 23:28

Demir Kadın: Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Demir Kadın: Neslican filmi gerçek hikaye mi, konusu ne?

Gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alan "Demir Kadın: Neslican" bu akşam televizyon ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar'ın oturduğu filmin başrollerinde Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur ve İlker Aksum yer alıyor. Saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak olan yapım, genç yaşta kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonlara ilham olan Neslican Tay'ın hayatını konu alıyor. Filmde, Tay'ın kanserle mücadelesi, umut dolu bakış açısı ve zorlu tedavi süreci etkileyici bir dille aktarılıyor. Peki, Demir Kadın: Neslican filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi?

Demir Kadın: Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Demir Kadın: Neslican filmi gerçek hikaye mi, konusu ne?

Demir Kadın: Neslican filmi, etkileyici hikayesiyle bu akşam ekranlarda seyircilerle buluşacak. Başrollerde Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur ve İlker Aksum yer alırken, filmin yönetmenliğini Özgür Bakar üstleniyor. Senaryosu ise Nalan Merter Savaş imzası taşıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan bu film, izleyenlere ilham verici bir mücadeleyi güçlü bir anlatımla sunuyor. Peki, Demir Kadın: Neslican filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi? İşte detaylar...

Demir Kadın: Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Demir Kadın: Neslican filmi gerçek hikaye mi, konusu ne?

DEMİR KADIN: NESLİCAN KONUSU NE?

Kanser tedavisi sırasında yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu alan sinema filmi "Demir Kadın: Neslican" televizyonlarda ilk kez ekrana geliyor. Başrollerini Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur ve İlker Aksum'un paylaştığı film, bugün saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

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Demir Kadın: Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Demir Kadın: Neslican filmi gerçek hikaye mi, konusu ne?

2023 yapımı bu filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenen yapım, genç yaşta kansere yakalanan Neslican Tay'ın zorlu mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Hastalığını öğrendikten sonra, yaşadığı süreci sosyal medya üzerinden paylaşarak birçok insana umut olan Neslican, güçlü duruşu ve azmiyle geniş kitlelere ilham verdi. Ne yazık ki 2019 yılında hayatını kaybeden Neslican Tay'ın yaşam hikayesi, bu film aracılığıyla unutulmaz bir şekilde anılıyor.

Demir Kadın: Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Demir Kadın: Neslican filmi gerçek hikaye mi, konusu ne?

OYUNCULARI KİMLER?

Naz Çağla Irmak - Neslican Tay

İlker Aksum - Ömer Yazıcı

Deniz Uğur - Fatma Tay

Mesut Akusta - Fahri Tay

Zeynep Elçin - Nazlıcan Tay

Yurdaer Okur - Doktor Nevzat

Cansu Fırıncı

Özge Sezince Varley

Sedef Şahin

Demir Kadın: Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Demir Kadın: Neslican filmi gerçek hikaye mi, konusu ne?

Hasan Denizyaran

Ahmet Haktan Zavlak

Şeyma Peçe

Nisa Sofia Aksongur

Meral Çetinkaya