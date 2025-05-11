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Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları! Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
23:28
Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları! Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Bu akşam Kanal D'de izleyiciyle buluşacak olan "Yaşamak Güzel Şey" filmi, konusu ve oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu. 2017 yapımı olan bu film, dramatik komedi türünde izleyicilere hem düşündürücü hem de keyifli anlar sunuyor. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın üstlendiği yapımda, aynı zamanda başrol karakteri Müfit'in hayat dolu, esprili ve bir o kadar da ders niteliğinde hikayesi ekranlara taşınıyor. "Yaşamak Güzel Şey" filmi, izleyiciye yaşamın güzelliklerini hatırlatan, toplumsal eleştirilerle harmanlanmış samimi bir yolculuk sunuyor. Peki, filmin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?