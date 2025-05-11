Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları! Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini üstlendiği Yaşamak Güzel Şey filmi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor. Seyirciye hem güldürmeyi hem düşündürmeyi vaat eden yapım, dikkat çekici sahneleriyle sinema dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Peki, Yaşamak Güzel Şey filmi neyi anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte detaylar...