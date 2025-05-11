Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları! Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 23:28

Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları! Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D'de izleyiciyle buluşacak olan "Yaşamak Güzel Şey" filmi, konusu ve oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu. 2017 yapımı olan bu film, dramatik komedi türünde izleyicilere hem düşündürücü hem de keyifli anlar sunuyor. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın üstlendiği yapımda, aynı zamanda başrol karakteri Müfit'in hayat dolu, esprili ve bir o kadar da ders niteliğinde hikayesi ekranlara taşınıyor. "Yaşamak Güzel Şey" filmi, izleyiciye yaşamın güzelliklerini hatırlatan, toplumsal eleştirilerle harmanlanmış samimi bir yolculuk sunuyor. Peki, filmin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları! Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini üstlendiği Yaşamak Güzel Şey filmi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor. Seyirciye hem güldürmeyi hem düşündürmeyi vaat eden yapım, dikkat çekici sahneleriyle sinema dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Peki, Yaşamak Güzel Şey filmi neyi anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte detaylar...

Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları! Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU
Müfit'in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan film "Yaşamak Güzel Şey" Kanal D'de ekrana geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları! Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.

Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları! Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY OYUNCULARI

Müfit Can Saçıntı/ Müfit

Yasemin Çonka/ Çiğdem

Günay Karacaoğlu/ Özlem

Merve Hazer/ Duru

Fulden Akyürek/ Genel Müdür Mina

Bahar Süer/ Sekreter

Ali Çoban/ Otobüs Şöförü

Özgür Şahbaz/ Bursin

Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları! Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Hakan Dülger/ Kerem

Nihan Tarhan/ Ceren

Cenan Çamyurdu/ Çiğdem'in müdürü

Nihan Taşyürek/ Hemşire

Cem Bayurgil/ Mert

Tolga Öz/ Psikolog

Mehmet Korap/ Doktor

Serpil Yıldız/ Psikolog

Seyithan Özdemir/ Seyit

Turgut Özdemir/ Komşu