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Bu fay kırılırsa 7’den büyük deprem üretir: Hatay yine yıkılır!
Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
13:51
Bu fay kırılırsa 7’den büyük deprem üretir: Hatay yine yıkılır!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ölüdeniz Fayı'na dikkat çekti. "6 Şubat depremlerinde bu fay Hatay Kırıkhan'a kadar kırıldı. Bu coğrafyada en yıkıcı ve en sık deprem olan fay budur. Şimdi o fay kırılmaya başlayacak. Çünkü oraya da stres yüklendi. O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak. Bunu düşünerek o depremlere dayanacak şekilde Hatay'ı yeniden inşa etmemiz gerekiyor" dedi.