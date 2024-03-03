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Haberler Yaşam Bu fay kırılırsa 7’den büyük deprem üretir: Hatay yine yıkılır!
Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 13:51

Bu fay kırılırsa 7’den büyük deprem üretir: Hatay yine yıkılır!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ölüdeniz Fayı'na dikkat çekti. "6 Şubat depremlerinde bu fay Hatay Kırıkhan'a kadar kırıldı. Bu coğrafyada en yıkıcı ve en sık deprem olan fay budur. Şimdi o fay kırılmaya başlayacak. Çünkü oraya da stres yüklendi. O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak. Bunu düşünerek o depremlere dayanacak şekilde Hatay'ı yeniden inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

DHA
Bu fay kırılırsa 7’den büyük deprem üretir: Hatay yine yıkılır!

Ulusal Deprem Sempozyumu için Adana'ya giden Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, önemli açıklamalar yaptı. Pampal, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'ı bekleyen bir diğer tehlike olan Ölüdeniz Fayı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Bu fay kırılırsa 7’den büyük deprem üretir: Hatay yine yıkılır!

Hatay'ın içinden geçip Kızıldeniz, Akabe Körfezi'ne kadar inen, yani Suriye, Lübnan, İsrail'i geçen Ölüdeniz Fayı'na dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, "6 Şubat depremlerinde bu fay Hatay Kırıkhan'a kadar kırıldı.

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Bu fay kırılırsa 7’den büyük deprem üretir: Hatay yine yıkılır!

Bu coğrafyada en yıkıcı ve en sık deprem olan fay budur. Şimdi o fay kırılmaya başlayacak. Çünkü oraya da stres yüklendi. O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak.

Bu fay kırılırsa 7’den büyük deprem üretir: Hatay yine yıkılır!

Bunu düşünerek o depremlere dayanacak şekilde Hatay'ı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Çünkü bu büyük depremler çok uzak değil ve çok yıkıcı olabilir" diye konuştu.

Bu fay kırılırsa 7’den büyük deprem üretir: Hatay yine yıkılır!

'BEKLENTİ KESİNLİKLE 7'DEN BÜYÜK'
Stres yüklenen bu fayda 7'den büyük bir deprem beklendiğinin altını çizen Prof. Dr. Pampal, şöyle konuştu: "Bu bölge, bu fay 7-8 arası büyüklüğünde depremler üretiyor. Kırıldığı takdirde kesinlikle 7'den büyük bir deprem üretecektir. Hatay'da 200-300 bin kişinin öldüğü milattan önce 70'li yıllarda, milattan sonra 500'lü yıllarda, ondan sonra da çok sayıda tarihsel dönem depremleri var.

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