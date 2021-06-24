Bu hafta içi, hafta sonu ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı bitti mi? Bu hafta sonu cumartesi ve pazar günü yasak var mı?

Türkiye, 1 Temmuz itibarı ile tam normalleşme sürecine merhaba diyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz'da bitecek olan yasakları duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarında en çok öne çıkan detay ise hafta sonu ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı oldu. Bilindiği üzere, uzun bir süredir hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu pazar günü olmak üzere sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI VE HAFTA SONU BU PAZAR YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken detayları da paylaştı. Peki, hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, ve ne zaman bitecek?

İşte, hafta içi ve hafta sonu pazar yasak var mı konusuyla ilgili son durum