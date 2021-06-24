Bu hafta içi, hafta sonu ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı bitti mi? Bu hafta sonu cumartesi ve pazar günü yasak var mı?

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci için 1 Temmuz'u işaret etti ve kalkacak olan yasakları açıkladı. Bu doğrultuda, sokağa çıkma yasağı bitti mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasak var mı konusuna da netlik kazandırdı. Peki, sokağa çıkma yasağı tamamen bitti mi? Hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasak var mı? İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son durum