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Haberler Yaşam Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir, Ankara ve İstanbul'da hafta sonu cumartesi pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte hafta sonu yasağı olan iller

Bu hafta sonu var mı? İzmir, Ankara ve İstanbul'da hafta sonu cumartesi pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte hafta sonu yasağı olan iller

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bilindiği üzere, 1 Mart tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte iller vaka sayısına göre 4 farklı gruba ayrılmış, Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ise tüm yurtta kaldırılmıştı. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından ise Başkan Erdoğan yeni yasakları ve kısıtlamaları duyurdu. Peki, hangi illerde var? İstanbul'da hafta sonu, cumartesi yasak var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il

Giriş Tarihi: 29.03.2021 23:12 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 23:12
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir, Ankara ve İstanbul'da hafta sonu cumartesi pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte hafta sonu yasağı olan iller

Başkan Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere Mart ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte, iller risk durumuna göre 4 farklı gruba ayrılmış, ve cumartesi günü sokağa çıkma yasağı yurt genelinde kaldırılmıştı. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklama ile birlikte cumartesi ve PAzar günü sokağa çıkma yasaklarının tekrardan tüm yurtta uygulanacağını duyurdu.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir, Ankara ve İstanbul'da hafta sonu cumartesi pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte hafta sonu yasağı olan iller

ALINAN YENİ KARARLAR

Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir, Ankara ve İstanbul'da hafta sonu cumartesi pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte hafta sonu yasağı olan iller

Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız.

- Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek, 1500 TL nakdi yardım yapılacaktır.

İşte illerin risk durumları;

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir, Ankara ve İstanbul'da hafta sonu cumartesi pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte hafta sonu yasağı olan iller

ADANA: Turuncu (Yüksek risk) Yüz bin kişi başına düşen vaka sayısı 61.58

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir, Ankara ve İstanbul'da hafta sonu cumartesi pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte hafta sonu yasağı olan iller

ADIYAMAN: Kırmızı (Çok yüksek risk) 4 farklı renkle oluşturulan ve haftalık olarak güncellenerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bizzat açıklanan kademeli koronavirüs risk tablosunda en yüksek risk kategorisi olan kırmızı kategoride yer alıyor.

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