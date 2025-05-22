Bu olayın benzeri yok! Sivrisinek ısırığı hayatını değiştirdi! "O güne kadar konuşabiliyordu..."

"20 YILLIK MESLEK HAYATIMDA BU İKİNCİ VAKAM"

Mehmet Emir'in tedavisi, Eskişehir'de fizyoterapist Cemil Karadağ tarafından yürütülüyor. Karadağ, Batı Nil virüsünün milyonda bir görülen nadir bir hastalık olduğunu belirterek, "20 yıllık meslek hayatımda bu ikinci vakam. İlkini Hacettepe'de stajyerken görmüştüm. Mehmet Emir, 1,5 yaşındayken sivrisinek ısırması sonucu beyninde ensefalit oluştu ve hareket merkezi etkilendi.