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Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:11

Bu olayın benzeri yok! Sivrisinek ısırığı hayatını değiştirdi! "O güne kadar konuşabiliyordu..."

Eskişehir'de yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, 6 buçuk yıl önce Afyonkarahisar'daki bir cenaze töreninde Batı Nil virüsünü taşıyan bir sivrisinek tarafından ısırıldı. Sağlıklı ve hareketli bir bebekken yatağa bağımlı hale gelen Mehmet Emir'in yürek burkan hikayesi...

İHA
Bu olayın benzeri yok! Sivrisinek ısırığı hayatını değiştirdi! O güne kadar konuşabiliyordu...

Eskişehir'de yaşayan Mehmet Emir Özbakan'ın hayatı, 6 buçuk yıl önce Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde katıldığı bir cenaze töreninde değişti. Henüz 1,5 yaşındayken, uyurken bir sivrisinek tarafından ısırılan Mehmet Emir, Batı Nil virüsüne yakalandı.

Bu olayın benzeri yok! Sivrisinek ısırığı hayatını değiştirdi! O güne kadar konuşabiliyordu...

Virüsün beyninde neden olduğu enfeksiyon, sağlıklı ve hareketli bir bebek olan Mehmet Emir'i yatağa bağımlı hale getirdi. Hortumla beslenmeye başlayan minik çocuğun durumu, ailesini derinden sarstı.

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Bu olayın benzeri yok! Sivrisinek ısırığı hayatını değiştirdi! O güne kadar konuşabiliyordu...

Anne N.Ö., oğlunun yaşadığı talihsiz olayı şöyle anlattı: "Emirdağ'a cenaze evine gitmiştik. Emir o zaman 1,5 yaşındaydı, yürüyor ve konuşuyordu. Orada bir sivrisinek ısırdı, sonrasında uyudu ve uyandığında bu hale geldi.

Bu olayın benzeri yok! Sivrisinek ısırığı hayatını değiştirdi! O güne kadar konuşabiliyordu...

Doktorlar, sivrisinek ısırığının beynine enfeksiyon yaydığını söyledi. Tek çare fizik tedavi dediler. 6,5 yıldır her gün fizik tedaviye gidiyoruz. Önceden hortumla besleniyordu, artık o aşamayı geçtik. Hareketlenmeleri başladı, bizi algılıyor. Ama hâlâ kafasını sabit tutmakta zorlanıyor."

Bu olayın benzeri yok! Sivrisinek ısırığı hayatını değiştirdi! O güne kadar konuşabiliyordu...

"20 YILLIK MESLEK HAYATIMDA BU İKİNCİ VAKAM"

Mehmet Emir'in tedavisi, Eskişehir'de fizyoterapist Cemil Karadağ tarafından yürütülüyor. Karadağ, Batı Nil virüsünün milyonda bir görülen nadir bir hastalık olduğunu belirterek, "20 yıllık meslek hayatımda bu ikinci vakam. İlkini Hacettepe'de stajyerken görmüştüm. Mehmet Emir, 1,5 yaşındayken sivrisinek ısırması sonucu beyninde ensefalit oluştu ve hareket merkezi etkilendi.