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Bu olayın benzeri yok! Sivrisinek ısırığı hayatını değiştirdi! "O güne kadar konuşabiliyordu..."
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
10:11
Bu olayın benzeri yok! Sivrisinek ısırığı hayatını değiştirdi! "O güne kadar konuşabiliyordu..."
Eskişehir'de yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, 6 buçuk yıl önce Afyonkarahisar'daki bir cenaze töreninde Batı Nil virüsünü taşıyan bir sivrisinek tarafından ısırıldı. Sağlıklı ve hareketli bir bebekken yatağa bağımlı hale gelen Mehmet Emir'in yürek burkan hikayesi...