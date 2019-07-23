Bu ülkede kadınlar başlık parası ödüyor! Tavuğu öldürüp ciğerini sökerek…

Bireyler için oldukça önemli bir konu olan evlilik, kimi ülkelerde gerek yönetim kanadından gerekse toplumdan destek görürken kimisinde ise çeşitli sebeplerden ötürü benimsenmemektedir. Evlilik aklınızda tuhaf gelenekler ve ritüeller düşüncesi doğurduysa, işte sizi biraz daha şaşırtacak bir şey. Şaşırtıcı bir şekilde, dünyanın bazı ülkelerinde bu gelenek var. Ancak bu gelenekler alışılmışın dışında! Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, evliliğe teşvik eden ülkeleri görebilir; kadınların erkekler için 'başlık parası' ödediği ülkeyi bulabilirsiniz.