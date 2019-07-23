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Bu ülkede kadınlar ödüyor! Tavuğu öldürüp ciğerini sökerek…

Birinin tutması için arkaya doğru çiçek buketi atmak, beyaz ya da mavi bir gelinlik giymek gibi dünyanın birçok yerinde kültürlerin kendine has evlenme gelenekleri vardır. Bazıları Türk geleneklerine yakınlık taşırken bazıları da oldukça şaşırtıcıdır. Örneğin, Kongo'da çiftlerin düğün günlerinde gülümsemeleri yasaktır. Ya da Moğolistan'da nişanlı çiftlerin evlenmelerine izin verilmeden önce sağlıklı bir karaciğer bulmak için bir tavuğu öldürmesi ve kasaba götürerek ciğerini söktürmesi gerekir. Fakat bunlar görünüşte farklı kültürler olsa da hepsinin kaynağında bir şey vardır: Sevgi. Bu sayılanlar ilginç geleneklerden sadece bir kaçı. Ancak öyle bir ülke var ki, kadınlar evlenmek için ödüyorlar!

Giriş Tarihi: 23.07.2019 18:41 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 19:10
Bu ülkede kadınlar başlık parası ödüyor! Tavuğu öldürüp ciğerini sökerek…

Bireyler için oldukça önemli bir konu olan evlilik, kimi ülkelerde gerek yönetim kanadından gerekse toplumdan destek görürken kimisinde ise çeşitli sebeplerden ötürü benimsenmemektedir. Evlilik aklınızda tuhaf gelenekler ve ritüeller düşüncesi doğurduysa, işte sizi biraz daha şaşırtacak bir şey. Şaşırtıcı bir şekilde, dünyanın bazı ülkelerinde bu gelenek var. Ancak bu gelenekler alışılmışın dışında! Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, evliliğe teşvik eden ülkeleri görebilir; kadınların erkekler için '' ödediği ülkeyi bulabilirsiniz.

Bu ülkede kadınlar başlık parası ödüyor! Tavuğu öldürüp ciğerini sökerek…

ERMENİSTAN

Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu 'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

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Bu ülkede kadınlar başlık parası ödüyor! Tavuğu öldürüp ciğerini sökerek…

Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan 'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir

Bu ülkede kadınlar başlık parası ödüyor! Tavuğu öldürüp ciğerini sökerek…

Erkek nüfusu azalmaya devam ederse 'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.

Bu ülkede kadınlar başlık parası ödüyor! Tavuğu öldürüp ciğerini sökerek…

AVUSTRALYA

Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü 'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.

Bu ülkede kadınlar başlık parası ödüyor! Tavuğu öldürüp ciğerini sökerek…

Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.

Bu ülkede kadınlar başlık parası ödüyor! Tavuğu öldürüp ciğerini sökerek…

Tarihin en az erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz 'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye edilmektedir.

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