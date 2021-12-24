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Haberler Yaşam Bu ülkeler Osmanlı toprağıydı! Osmanlı Devleti hangi ülkede kaç yıl hüküm sürdü?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 16:07

Bu ülkeler Osmanlı toprağıydı! Osmanlı Devleti hangi ülkede kaç yıl hüküm sürdü?

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve kudretli devletlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu 3 kıtada hüküm sürdü. Yüzyıllar boyunca süper güç olarak adlandırılan Türk devleti Osmanlı, 1453 yılında İstanbul'un Fethi ile birlikte çağ açıp çağ kapattı. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve nice büyük hükümdar dünya tarihine yön verdi. Bugün hala Osmanlı Devleti ile alakalı çekilen birçok dizi ve film büyük ilgi görüyor. Bu yapımlar arasındaki atv ekranlarında yayınlanan ve Osman Gazi rolü Burak Özçivit tarafından canlandırılan Kuruluş Osman, reyting rekorları kırıyor. Peki yönetim merkezi Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kalan Osmanlı Devleti hangi ülkede kaç yıl hüküm sürdü? Bazıları sizi epey şaşırtabilir!

Bu ülkeler Osmanlı toprağıydı! Osmanlı Devleti hangi ülkede kaç yıl hüküm sürdü?

Osmanlı Devleti hangi ülkede kaç yıl hüküm sürdü? Günümüzde Osmanlı topraklarında hangi ülkeler bulunuyor? İşte bu sorunun cevabı haberimizde. İşte o ülkeler ve Osmanlı hakimiyetinde kaldıkları süreler...

Bu ülkeler Osmanlı toprağıydı! Osmanlı Devleti hangi ülkede kaç yıl hüküm sürdü?

Birleşik Arap Emirlikleri - 400 Yıl

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Bu ülkeler Osmanlı toprağıydı! Osmanlı Devleti hangi ülkede kaç yıl hüküm sürdü?

Mısır - 459 Yıl

Bu ülkeler Osmanlı toprağıydı! Osmanlı Devleti hangi ülkede kaç yıl hüküm sürdü?

Bosna Hersek - 539 yıl

Bu ülkeler Osmanlı toprağıydı! Osmanlı Devleti hangi ülkede kaç yıl hüküm sürdü?

Litvanya - 25 yıl

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