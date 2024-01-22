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Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2024'te vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler listesi
Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
10:33
Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2024'te vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler listesi
Ulaşım sektörünün gelişmesinin ardından artık yurt dışı gezileri popülerliğini artırdı. Ancak bu gezilerde ülkelere göre değişiklik gösteren belgeler isteniyor. Bu belgelerin başında elbette ülkeye giriş vizesi bulunuyor. Bu belgelerle uğraşmadan, yalnızca pasaportunuz ve kimliğinizle seyahat etmekte mümkün. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? Hangi ülkeye sadece kimlik ya da pasaportla seyahat gerçekleştirilebilir? İşte Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkeler