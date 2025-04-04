Haberler
Yaşam
Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2025 yılında yalnızca pasaportunuzla seyahat edebileceğiniz ülkeler
Giriş Tarihi: 04.04.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
12:04
Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2025 yılında yalnızca pasaportunuzla seyahat edebileceğiniz ülkeler
Yaz tatilinin yaklaşması ile birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Bazı vatandaşlar yurtdışı tatili için plan yaparken, vizeyle uğraşmak istemeyenler, Türkiye'den vize istemeyen ülkelere yöneliyor. Peki hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? İşte 2025 yılında Türkiye'den vize istemeyen, yalnızca pasaportunuzla seyahat edebileceğiniz ülkeler...