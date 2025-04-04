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Haberler Yaşam Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2025 yılında yalnızca pasaportunuzla seyahat edebileceğiniz ülkeler
Giriş Tarihi: 04.04.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 12:04

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2025 yılında yalnızca pasaportunuzla seyahat edebileceğiniz ülkeler

Yaz tatilinin yaklaşması ile birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Bazı vatandaşlar yurtdışı tatili için plan yaparken, vizeyle uğraşmak istemeyenler, Türkiye'den vize istemeyen ülkelere yöneliyor. Peki hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? İşte 2025 yılında Türkiye'den vize istemeyen, yalnızca pasaportunuzla seyahat edebileceğiniz ülkeler...

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2025 yılında yalnızca pasaportunuzla seyahat edebileceğiniz ülkeler

Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi 2025 yayınlandı! Özellikle sömestr tatilini yurtdışında değerlendirmek isteyenler 'vizesiz gidilebilecek ülkeler listesini' araştırıyor. İşte Türkiye'den vizesiz sadece pasaportla ve kimlikle gidebileceği ülkeler listesi…

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2025 yılında yalnızca pasaportunuzla seyahat edebileceğiniz ülkeler

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2025 yılında yalnızca pasaportunuzla seyahat edebileceğiniz ülkeler

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2025 yılında yalnızca pasaportunuzla seyahat edebileceğiniz ülkeler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2025 yılında yalnızca pasaportunuzla seyahat edebileceğiniz ülkeler

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.