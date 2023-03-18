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Haberler Yaşam Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı kutlanacak 2023? 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın kaçıncı yıl dönümü?
Giriş Tarihi: 18.03.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 10:39

Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı kutlanacak 2023? 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın kaçıncı yıl dönümü?

18 Mart Çanakkale Zaferi geldi ve bu önemli milli günü kutlarken vatandaşlar "Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı kutlanıyor?" sorusunu yöneltiyor. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yurdun dört bir yanında coşkuyla ve gururla kutlanacak. Başta önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımız onur, şeref ve gururla anılacak. İtilaf devletlerine karşı alınan bu önemli zafer, binlerce yıl daha dillerde dolanacak. Peki, 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın kaçıncı yıl dönümü? Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı kutlanıyor? İşte detaylar

Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı kutlanacak 2023? 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın kaçıncı yıl dönümü?

Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı kutlanacak sorusu yanıt arıyor. Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Yarımadasında yaşanmış ve yüzlerce hikayenin ortaya çıktığı bir hikayedir. Osmanlı'nın kesin zaferi, dünyada büyük yankı uyandırmıştır. Peki, Çanakkale Savaşı'nın kaçıncı yıl dönümü? İşte detaylar

Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı kutlanacak 2023? 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın kaçıncı yıl dönümü?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ

Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi geçmişten günümüze unutulmayacak izler bırakmıştır.

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

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Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı kutlanacak 2023? 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın kaçıncı yıl dönümü?

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı kutlanacak 2023? 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın kaçıncı yıl dönümü?

18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edilmiştir…

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı kutlanacak 2023? 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın kaçıncı yıl dönümü?

ÇANAKKALE ZAFERİ'NDE NELER OLDU?

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir.

Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

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