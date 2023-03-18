Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı kutlanacak 2023? 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın kaçıncı yıl dönümü?

18 Mart Çanakkale Zaferi geldi ve bu önemli milli günü kutlarken vatandaşlar "Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı kutlanıyor?" sorusunu yöneltiyor. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yurdun dört bir yanında coşkuyla ve gururla kutlanacak. Başta önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımız onur, şeref ve gururla anılacak. İtilaf devletlerine karşı alınan bu önemli zafer, binlerce yıl daha dillerde dolanacak. Peki, 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın kaçıncı yıl dönümü? Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı kutlanıyor? İşte detaylar