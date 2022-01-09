Bu yıl emekli olsam ne kadar, kaç lira maaş alırım? Yeni yıl zamları ile birlikte, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu 2022 maaş hesapla ekranı!

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.