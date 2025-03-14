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Giriş Tarihi: 14.03.2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 14:39

Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir? 2025 günlük fidye ve fitre bedeli kaç TL oldu? Diyanet açıkladı!

2025 yılı fitre bedeli Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından açıklandı. İhtiyaç sahiplerine vermekle yükümlü olduğumuz bu bedel, her yıl bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Peki, Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir, 2025 günlük fidye ve fitre bedeli kaç TL oldu? İşte yanıtı.

Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir? 2025 günlük fidye ve fitre bedeli kaç TL oldu? Diyanet açıkladı!

Ramazan ayının gelişiyle birlikte 2025 günlük fidye ve fitre bedeli kaç TL oldu sorusu araştırma konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bu rakam geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Peki, bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir? İşte merak edilenlerin yanıtı.

Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir? 2025 günlük fidye ve fitre bedeli kaç TL oldu? Diyanet açıkladı!

2025 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre bedeli 2025 yılında 180 TL olarak belirlendi. İslam alemi bu desteği ihtiyaç sahiplerine nakit olarak verebileceği gibi erzak olarak da ulaştırılabilecek.

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Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir? 2025 günlük fidye ve fitre bedeli kaç TL oldu? Diyanet açıkladı!

DİYANET 2025 FİTRE BEDELİNİ AÇIKLADI!

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir? 2025 günlük fidye ve fitre bedeli kaç TL oldu? Diyanet açıkladı!

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli.

Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.

Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir? 2025 günlük fidye ve fitre bedeli kaç TL oldu? Diyanet açıkladı!

FİTRE NE ZAMANA KADAR VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', 6/103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78 [1503-1512]; Müslim, Zekât, 12-21 [984-985]).
Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber (s.a.s.), köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20 [1619]).
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.