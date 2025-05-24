Haberler
Yaşam
Bücür filmi nerede çekildi, konusu ne? Bücür filmi oyuncuları ve konusu
Giriş Tarihi: 24.05.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
16:18
Bücür filmi nerede çekildi, konusu ne? Bücür filmi oyuncuları ve konusu
Yönetmenliğini Umut Kırca'nın üstlendiği Bücür filmi bu akşam televizyonda filmseverlerle buluşacak. Komedi ve aile filmi kategorisinde yer alan yapımla ilgili olarak Bücür filmi nerede çekildi, konusu ne soruları yanıt arıyor. İşte Bücür filmi oyuncuları ve konusu hakkında detaylar.