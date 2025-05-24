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Haberler Yaşam Bücür filmi nerede çekildi, konusu ne? Bücür filmi oyuncuları ve konusu
Giriş Tarihi: 24.05.2025 16:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 16:18

Bücür filmi nerede çekildi, konusu ne? Bücür filmi oyuncuları ve konusu

Yönetmenliğini Umut Kırca'nın üstlendiği Bücür filmi bu akşam televizyonda filmseverlerle buluşacak. Komedi ve aile filmi kategorisinde yer alan yapımla ilgili olarak Bücür filmi nerede çekildi, konusu ne soruları yanıt arıyor. İşte Bücür filmi oyuncuları ve konusu hakkında detaylar.

Bücür filmi nerede çekildi, konusu ne? Bücür filmi oyuncuları ve konusu

Bücür filmi oyuncuları ve konusu ile yeniden gündemde! 2018 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Umut Kırca oturuyor. Hikâyenin merkezinde, kayıp annesini bulmak için İstanbul sokaklarına atılan zeki ve sevimli bir çocuğun macerası var. Bücür, bu akşam ekranlarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Bücür filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte filme dair merak edilen detaylar…

Bücür filmi nerede çekildi, konusu ne? Bücür filmi oyuncuları ve konusu

BÜCÜR FİLMİ KONUSU

Bücür, annesini bulmaya çalışan genç bir delikanlının bu süreçte atıldığı maceraları konu ediyor. Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir.

Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesini izine rastlar. Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul'un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge'ye rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.

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Bücür filmi nerede çekildi, konusu ne? Bücür filmi oyuncuları ve konusu

BÜCÜR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

Bücür filmi nerede çekildi, konusu ne? Bücür filmi oyuncuları ve konusu

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ali Rıza Tanyeli

Ümit Erdim