Buenos Aires’ten Kuzey Afrika’ya uzanan cinayet: Üniversiteli Efe’nin feci sonu! Detaylara SABAH ulaştı

DÖVMELERİNDEN TANINDI

Sağ kolunda bir balina, solunda bir yılan ve sol bacağında bıçak tutan bir kedi dövmesi bulunan gencin, göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü ortaya çıkarken, baba Altuğ Tansel Saravoğlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda dövmelerden yola çıkan polis cesedin Efe Saravoğlu'na ait olduğunu tespit etti. Cesede yakın bir mesafede ise Saravoğlu'na ait kimlikler ve Sofía Antonella Santolini adına bir banka kartı ele geçirildi.