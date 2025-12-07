Haberler
Buenos Aires’ten Kuzey Afrika'ya uzanan cinayet: Üniversiteli Efe'nin feci sonu! Detaylara SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 07.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:45
Arjantin'de geçtiğimiz Ekim ayından bu yana kayıp olan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Saravoğlu, Buenos Aires'te yol temizlik ekipleri tarafından boş bir arazide öldürülmüş halde bulundu. Yüzüne örümcek adam maskesi geçirilen Saravoğlu'nun, iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenirken, Türk arkadaşı Tanca K.'nın olaydan sonra Fas'a kaçtığı ortaya çıktı. Sabah, Buenos Aires'den Kuzey Afrika'ya uzanan karmaşık cinayetin detaylarına ulaştı.