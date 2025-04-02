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Adliyeler bugün açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan adliyeler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
11:44
Adliyeler bugün açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan adliyeler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından, resmi tatilin uzatılmasıyla birlikte adliyelerin çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Kamuda tatil süresinin 9 güne çıkarılması, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü adliyelerde işlemi olan vatandaşlar için "Adliyeler bugün açık mı, ne zaman açılacak?" sorularını gündeme getirdi. Peki, 2 Nisan Çarşamba adliyeler açık mı, çalışıyor mu? İşte, 2-3-4 Nisan adliyelerin çalışma durumu hakkında tüm bilgiler.