Adliyeler bugün açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan adliyeler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

2 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı resmi tatili sona ererken, kamu kurumlarında idari izinler devam ediyor. Kamuda tatil süresinin 9 güne çıkarılmasının ardından, özellikle adliyelerde işlemi olan vatandaşlar "Adliyeler bugün açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü adliyeler açık mı, çalışıyor mu? İşte, bayram sonrası 2-3-4 Nisan tarihleri için adliyelerin güncel çalışma durumu.