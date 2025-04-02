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Haberler Yaşam Adliyeler bugün açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan adliyeler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:44

Adliyeler bugün açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan adliyeler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından, resmi tatilin uzatılmasıyla birlikte adliyelerin çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Kamuda tatil süresinin 9 güne çıkarılması, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü adliyelerde işlemi olan vatandaşlar için "Adliyeler bugün açık mı, ne zaman açılacak?" sorularını gündeme getirdi. Peki, 2 Nisan Çarşamba adliyeler açık mı, çalışıyor mu? İşte, 2-3-4 Nisan adliyelerin çalışma durumu hakkında tüm bilgiler.

Adliyeler bugün açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan adliyeler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

2 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı resmi tatili sona ererken, kamu kurumlarında idari izinler devam ediyor. Kamuda tatil süresinin 9 güne çıkarılmasının ardından, özellikle adliyelerde işlemi olan vatandaşlar "Adliyeler bugün açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü adliyeler açık mı, çalışıyor mu? İşte, bayram sonrası 2-3-4 Nisan tarihleri için adliyelerin güncel çalışma durumu.

Adliyeler bugün açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan adliyeler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

BUGÜN ADLİYELER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda, kamu çalışanları için bayram tatili 9 gün olarak belirlendi.

Bu kapsamda, adliyeler 30 Mart Pazar gününden itibaren hizmet vermeyi durduracak ve 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden açılacak.

Bayram süresi boyunca mahkemeler işlem yapmayacak ve tüm hukuki işlemler ertelenecek. Yani, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde adliyeler kapalı olacak.

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Adliyeler bugün açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan adliyeler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde adliyeler kapalı olacak. Bu süre zarfında adliyelerde herhangi bir işlem yapılamayacak, ancak 7 Nisan'da işlemler yeniden başlayacak.

Adliyeler bugün açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan adliyeler çalışıyor mu, kaça kadar açık?