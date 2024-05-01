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BUGÜN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? 1 Mayıs 2024 bankalar çalışıyor mu, tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
09:57
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? 1 Mayıs 2024 bankalar çalışıyor mu, tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı resmi tatil günleri arasında değerlendiriliyor. Bu noktada resmi daireler başta olmak üzere tüm hizmet alanlarında araştırmalar hız kazanmış durumda. 1 Mayıs bankalar açık mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Para transferi yapmak isteyenler kamu ve özel bankalara yöneldi. Peki; 1 Mayıs bankalar açık mı, bugün bankalar çalışıyor mu tatil mi, havale ve EFT yapılır mı? İşte, detaylar...