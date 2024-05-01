BUGÜN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? 1 Mayıs 2024 bankalar çalışıyor mu, tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı araştırılıyor. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemleri olanlar online ekranlara yönelirken hangi kurumların kapalı olacağına ve hangi işlemlerin yapılmayacağına dair araştırmalar hız kazanmış durumda. Havale ve EFT saatleri de bu noktada gündemde. Peki; 1 Mayıs bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi?