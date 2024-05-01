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Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 09:57

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? 1 Mayıs 2024 bankalar çalışıyor mu, tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı resmi tatil günleri arasında değerlendiriliyor. Bu noktada resmi daireler başta olmak üzere tüm hizmet alanlarında araştırmalar hız kazanmış durumda. 1 Mayıs bankalar açık mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Para transferi yapmak isteyenler kamu ve özel bankalara yöneldi. Peki; 1 Mayıs bankalar açık mı, bugün bankalar çalışıyor mu tatil mi, havale ve EFT yapılır mı? İşte, detaylar...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? 1 Mayıs 2024 bankalar çalışıyor mu, tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı araştırılıyor. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemleri olanlar online ekranlara yönelirken hangi kurumların kapalı olacağına ve hangi işlemlerin yapılmayacağına dair araştırmalar hız kazanmış durumda. Havale ve EFT saatleri de bu noktada gündemde. Peki; 1 Mayıs bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? 1 Mayıs 2024 bankalar çalışıyor mu, tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Bankalar, 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak.

Bu noktada şubelerde işlem yapılamayacak. Bazı işlemler online üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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BUGÜN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? 1 Mayıs 2024 bankalar çalışıyor mu, tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Para transfer işlemleri 2 Mayıs Perşembe günü hesaba geçecek. Ancak FAST işlemi ile resmi tatilde de para gönderebilmek mümkün.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? 1 Mayıs 2024 bankalar çalışıyor mu, tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genel olarak hafta içi 09.00 ile 17:00 arasında açıktır.

Ayrıca bazı bankalarda değişiklik gösterse de 12:30-13:30 arası öğle molası verir.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? 1 Mayıs 2024 bankalar çalışıyor mu, tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?
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