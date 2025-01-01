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Haberler Yaşam BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? Havale ve EFT saatleri
Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:45 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 07:45

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? Havale ve EFT saatleri

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle birçok kamu ve özel kurum gibi bankaların da çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Ocak bugün bankalar açık mı sorusu kamu ve özel banka müşterilerinin gündemde. Para transferi yapacak müşteriler bugün havale ve EFT yapılır mı, hesaba geçer mi merak ediyor. Peki; 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, kapalı mı? İşte, cevabı...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? Havale ve EFT saatleri

1 Ocak 2025 resmi tatil kapsamında olduğu için kamu ve özel bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Bu kapsamda bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Bireysel ve kurumsal işlemleri olan vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki; 1 Ocak bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor? Bugün Havale-EFT işlemleri yapılır mı, hesaba geçer mi?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? Havale ve EFT saatleri

1 OCAK BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak günü, resmi tatil kapsamında olduğu için kamu ve özel bankaların tüm şubeleri kapalıdır.

Resmi tatil süresince bankaların dijital kanalları (internet ve mobil bankacılık) ve ATM'leri kesintisiz hizmet vermeye devam eder.

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BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? Havale ve EFT saatleri

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2 Ocak Perşembe günü bankalar mesaisine kaldığı yerden devam edecek.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? Havale ve EFT saatleri

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

Ramazan Bayramı

Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? Havale ve EFT saatleri

Kurban Bayramı

Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba

1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe

2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma

3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi

4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba

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