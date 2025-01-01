BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? Havale ve EFT saatleri

1 Ocak 2025 resmi tatil kapsamında olduğu için kamu ve özel bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Bu kapsamda bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Bireysel ve kurumsal işlemleri olan vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki; 1 Ocak bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor? Bugün Havale-EFT işlemleri yapılır mı, hesaba geçer mi?