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BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? Havale ve EFT saatleri
Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:45
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
07:45
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? Havale ve EFT saatleri
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle birçok kamu ve özel kurum gibi bankaların da çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Ocak bugün bankalar açık mı sorusu kamu ve özel banka müşterilerinin gündemde. Para transferi yapacak müşteriler bugün havale ve EFT yapılır mı, hesaba geçer mi merak ediyor. Peki; 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, kapalı mı? İşte, cevabı...