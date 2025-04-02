Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün bankalar açık mı? 2-3-4 Nisan bankalar çalışacak mı, hizmet veriyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 06:35

Bugün bankalar açık mı? 2-3-4 Nisan bankalar çalışacak mı, hizmet veriyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü itibarıyla sona erdi. Kamuda tatilin 9 güne uzatılmasıyla bazı kurumların çalışma durumu merak konusu oldu. 2 Nisan Çarşamba günü banka şubeleri ve çağrı merkezlerinde işlemi olan vatandaşlar, bugün bankalar açık mı, ne zaman açılacak? sorularına yanıt arıyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü bankalar açık mı? İşte 2-3-4 Nisan tarihleri için bankaların çalışma durumu

Bugün bankalar açık mı? 2-3-4 Nisan bankalar çalışacak mı, hizmet veriyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

2 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı resmi tatili sona ererken, idari izinler devam ediyor. Bu nedenle, bankaya gitmeyi planlayanlar, "Bankalar bugün açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. 9 günlük tatilin banka şubeleri ve çağrı merkezleri için geçerli olup olmadığı merak ediliyor. İşte 2-3-4 Nisan bayram sonrası bankaların çalışma durumu…

Bugün bankalar açık mı? 2-3-4 Nisan bankalar çalışacak mı, hizmet veriyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Geçmiş yıllarda, idari izin günlerinde bankalar genellikle hizmet veriyor çünkü 2-3-4 Nisan tarihlerinde resmi tatil uygulanmamaktadır.

Bu nedenle, 2 Nisan Çarşamba günü banka şubeleri açık olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün bankalar açık mı? 2-3-4 Nisan bankalar çalışacak mı, hizmet veriyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

BUGÜN EFT-HAVALE YAPILIYOR MU?

Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT'ler hesaba aktarılır. Ramazan Bayramı sona erdikten sonra 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00'dan sonra EFT'ler hesaplara aktarılacak.Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.

Bugün bankalar açık mı? 2-3-4 Nisan bankalar çalışacak mı, hizmet veriyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olan borsada işlemler başlıyor. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari borsada işlemler devam edecek ve açık olacak.

Bugün bankalar açık mı? 2-3-4 Nisan bankalar çalışacak mı, hizmet veriyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?