Bugün bankalar açık mı? 2-3-4 Nisan bankalar çalışacak mı, hizmet veriyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

2 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı resmi tatili sona ererken, idari izinler devam ediyor. Bu nedenle, bankaya gitmeyi planlayanlar, "Bankalar bugün açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. 9 günlük tatilin banka şubeleri ve çağrı merkezleri için geçerli olup olmadığı merak ediliyor. İşte 2-3-4 Nisan bayram sonrası bankaların çalışma durumu…