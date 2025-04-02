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Bugün bankalar açık mı? 2-3-4 Nisan bankalar çalışacak mı, hizmet veriyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
06:35
Bugün bankalar açık mı? 2-3-4 Nisan bankalar çalışacak mı, hizmet veriyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?
Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü itibarıyla sona erdi. Kamuda tatilin 9 güne uzatılmasıyla bazı kurumların çalışma durumu merak konusu oldu. 2 Nisan Çarşamba günü banka şubeleri ve çağrı merkezlerinde işlemi olan vatandaşlar, bugün bankalar açık mı, ne zaman açılacak? sorularına yanıt arıyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü bankalar açık mı? İşte 2-3-4 Nisan tarihleri için bankaların çalışma durumu